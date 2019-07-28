貿易談判籌碼？中國輸美稀土 6月下滑3.9％

2019-07-28 17:02 世界日報 中國新聞組／北京28日電



中國是世界最大的稀土磁鐵生產國。 路透 分享 facebook

美國貿易代表團即將啟程，前往中國進行美中貿易新一輪的談判，這將是美中兩國上月同意重啟貿易談判後的首輪會談。但在談判前夕，中國六月輸美的稀土較前一個月下滑3.9％，顯示在北京以稀土戰作為其與華府貿易戰籌碼的疑慮未消。

路透報導，據中國海關數據 ，中國6月向美國出口的稀土磁鐵比5月下降了3.9%。外界一直懷疑，北京將減少出口稀土產品，作為同美國打貿易戰的一部分。

在此之前，美國總統川普對美國國防部說，要找到更好的方法來購買特種馬達所需要的釤鈷稀土磁鐵 。川普總統還警告說，如果沒有足夠庫存，那麼美國的國防力量將遭到削弱。

中國是世界最大的稀土磁鐵的生產國。稀土磁鐵主要用於醫療設備、電子消費品以及國防等方面。川普總統2018年8月簽署政令，禁止2019財政年度從中國購買軍事用途的稀土產品。

中國海關總署提供的數據表明，中國向美國出口的永久性稀土磁鐵，或其他用來生產永久性磁鐵的稀土材料，上個月達到了41萬4千公斤，也就是414噸。這比5月向美國出口的431噸稀土產品，減少了3.9%。

路透早前曾報導，倚中國稀土是美國在貿易戰中的一大弱點。2014至2017年，美國稀土進口有80%來自中國。

根據研究公司Adamas Intelligence，在把稀土礦加工處理成製造業者所能使用材料的全球產能中，中國至少占了85%。

中國的加工產能為22萬噸，是全球其他地區加起來的五倍。 要建造足以匹敵中國產能水平的加工廠，將需要幾年的時間。

若貿易關係不那麼緊張了，那些替代中國產能的稀土加工廠未來很難與中國的低成本相競爭。