美中貿易戰衝擊！中國留學生簽證審批慢 苦等變失業

2019-07-28 14:03 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯報導



圖為6月底G20峰會期間，兩國領導人會晤情形。 （路透） 分享 facebook

中美關係持續緊張，導致美國簽證政策持續收緊，行政審查覆蓋面擴大，等待時間拉長，一些人因此失業。

在簽證部分，中國大陸的留學生們早早就感受到緊張氣氛，持F-1學生簽證回國，華人回國簽H-1B工作簽證，都紛紛遭遇行政審查，不僅波及面日益擴大，審查時間也不斷拉長。

材料專業的博士生小陳，今年5月20日去廣州的美國領事館簽H-1B證，到現在還沒有拿到簽證。他說，公司已問詢好幾次了，他的所有年假、事假、病假都用完了，再不回去工作就保不住了。另有化學工程的學生在北京簽H-1B，足足等了一個月才拿到簽證。他說，幸虧他平時表現不錯，公司沒有對此事表示不滿，但工作積壓太多，回去後只能加班熬夜的做。

律師許俊良表示，現在不安定感瀰漫，關於工作簽證很多人反映，現在行政調查比以往拖長，行政審查時間從一星期到八、九個月不等。有些人甚至因為回國拿簽證等待時間過長，被公司解僱。

他曾有客人回國從學生簽證轉換工作簽證，被行政審查了一個多月，結果公司告訴他，如果回不來，就不要回來了。他通常都建議中國大陸的客人，無論是學生還是在工作，最近這段時間盡量不要回中國，因為駐中國的美國領事館對是否核發簽證的裁決權比移民局大，如果有疑問，就不會發簽證，行政審查時間可長可短。

相對地，移民局審核不會審核個人背景問題，但領事館會做，曾經有客人等工作簽證等了八個月才拿到。尤其現在簽證申請表上還增加社交網路賬號審查部分，行政審查時間更會因此拉長，因為這是新規定，領事館需要適應，且華人姓名都是單音，重疊性很高，這種狀況會拉長作業。

也有人通過到墨西哥等第三國拿簽證，認為這樣好過回中國去拿，但許俊良表示，這種做法他無法認定是好方法，因為聽說有人順利拿到，但也有人被拒絕。如果在第三國被拒絕，一樣會有拒簽紀錄，且人生地不熟，生活成本更高。

但也有律師表示一切如常，律師王振邦表示，其實法律還是一樣，只是以前執行的力度不嚴格，現在變得很嚴格。他的客人多數都是中國的公司辦L-1簽證，通常只要真實詳細回答，就沒有問題，像他最近幫一個中國餐飲集團申請L-1簽證，不到一周就拿到了。還有他在爾灣加大的學者客戶，很詳細真實回答在美國的研究方向，再有系主任擔保就沒有簽證的問題。對於那些本來就在灰色地帶的案子，就需要預留長時間的行政審查。