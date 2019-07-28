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川普對WTO施壓中國 想影響貿戰

2019-07-28 13:39世界日報 記者張越／洛杉磯報導

美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社
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川普政府近日推動取消中國在世界貿易組織（WTO）享有的「開發中國家」地位，阻止中國等國家繼續享有優惠待遇。白宮26日指示，WTO若在未來90天內仍無進展，只要美國貿易代表署（USTR）判定某國不符合開發中國家的標準，美國便不再視其為開發中國家。但專家認為，這只是川普對即將開始的中美貿易談判施壓的態度，象徵意義大於實際，但也會對正在舉行的多邊談判產生影響。

美國總統川普指示美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）採取行動，阻止世界上最富裕的國家聲稱自己為開發中國家，在世界貿易組織獲得優待。白宮認為，WTO續用已開發國家和開發中國家的過時二分法，讓部分世貿組織成員不公平地取得優惠。90天內，若調整WTO開發中國家地位沒有取得實質進展，只要USTR判定某國不符合開發中國家定義，美國不再對該國提供原有的待遇。

本報記者查詢WTO官網，是否屬於開發中國家由該國自己宣稱，但不同意的國家可以挑戰。據華爾街日報報導，此舉對美國和世界其他國家的貿易幾乎沒有立即發生的影響，也不會對美國的關稅、配額和其他外貿政策產生影響。

洛杉磯加大安德森經濟預測中心經濟學家俞偉雄也表示，中美雙方預定於下周在上海恢復貿易談判，這是川普在談判前給中方的施加壓力。他表示，如果90天內WTO對此沒有裁定，則中國對世界其他國家的貿易不受影響，但可能對美貿易會產生影響。不過現在美國對中國產品關稅也是說加就加，跟WTO關係不大，所以，這一舉措的象徵意義大於實際。

據查閱WTO官網，開發中國家享有一些特別優惠。比如有更長時間實施條約和履行義務，以及加入一些促進開發中國家貿易機會的合約中，並且全部成員國都要確保開發中國家在貿易期間的經濟利益，開發中國家可以在履行條約、處理糾紛和實施技術標準期間獲得WTO的幫助等。

按照入世條約，目前中國早該對外資全面開放電信市場和金融市場，但目前兩個市場並沒有徹底對外資開放。俞偉雄表示，川普去年開打貿易戰時，他的著眼點在於中美兩國巨大的貿易逆差，從這一年開始，又將目光轉移到讓中國做出結構性改革的目標。解決貿易逆差對於中國相對容易些，但結構性改革將會很難，所以目前也沒有什麼進展。

而華爾街日報表示，川普政府的這項要求將會對WTO目前正在進行的談判產生影響，比如貿易補貼、電子商務等，中國和其他國家可以憑藉開發中國家的身分獲得利益。有不少國家依靠開發中國家身分不承擔和美國同樣的義務，至少在貿易補貼等方面，他們有更長時間來取消或減少補貼。

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