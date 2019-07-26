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中美30日上海復談 北京：鬆綁華為勿雙重標準

2019-07-26 15:42世界日報 中國新聞組／北京26日電

中美經貿談判團隊正在進行磋商，為大陸國家主席習近平（左）和美國總統川普在廿國集團...
中美經貿談判團隊正在進行磋商，為大陸國家主席習近平（左）和美國總統川普在廿國集團（G20）峰會的會面做準備。 （路透）
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中美貿易戰二度休兵、時隔80天後，下周舉行第12輪中美經貿談判，美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤將於30日赴上海與中國副總理劉鶴舉行會談。市場分析此次談判將聚焦購買農產品，以及放鬆華為禁令兩大問題。

中國商務部昨天宣布，中美貿易談判將於30、31日兩天在上海復談。白宮日前聲明指出，雙方將討論七大議題，包括智財權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務業、貿易赤字以及協議的執行問題。

對於美國有參議員近日提出議案，要求不允許保護華為專利權，商務部新聞發言人高峰表示對此感到遺憾，敦促美方勿奉行雙重標準，應給予中企知識產權應有的保護。

傳被視為代表中國強硬派的中國商務部長鍾山將首次加入談判核心小組，高峰對此沒有正面回應，僅強調，有關磋商具體安排會及時發布。

傳北京加碼購買美農產品 換取華府同意復談

彭博報導，這次是中方要求會談選址上海。高峰表示，定在上海而非北京，因「上海具備開展磋商的良好條件」。米努勤說，上海具開啟中美關係正常化進程意義，在該地會面是展示出善意；有分析認為，選址上海而非北京可營造不一樣的氛圍，避免過往在北京談判的各種不愉快影響談判的狀態。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛近日透露，北京已重新加碼向美國購買農產品，並傳出這是換取美國同意復談的關鍵。對此，高峰表示，重啟經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接關係。

不過高峰證實，為更好滿足中國市場的需求，中國一些企業有意願繼續自美進口部分農產品，已經向美國供應商詢價並將簽訂購買商業合同，「採購由企業自主決策，按照市場規則進行」。彭博報導，中國已允許五家中國公司自美國進口200萬到300萬噸大豆，而且有關採購將獲得中國此前加徵的懲罰性關稅豁免，以示中國對重啟貿易談判的善意。

市場人士分析，由於中美分歧難解，不會取得很大進展，尤其是結構性改革可能需要中國立法機構通過，才可實現。因此將先解決兩大問題，首先是中國如何兌現購買美國農產品的承諾，其次是美國如何採取具體措施為中國通訊設備商華為解禁。

市場人士分析，由於中美分歧難解，不會取得很大進展，其中是美國如何採取具體措施為中...
市場人士分析，由於中美分歧難解，不會取得很大進展，其中是美國如何採取具體措施為中國通訊設備商華為解禁。 美聯社
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人民日報：美國一小撮人 惡意挑動中美對抗

在中美30日於上海恢復貿易談判前，中國官媒人民日報25日發表一篇題為「挑動中美對抗是危險歧途」評論指出，歷史是不能忘記的，挑動中美對抗是危險歧途，推動中美合作共贏才是康莊大道。評論一開頭就提到，美國一小撮所謂對華鷹派人士發表連署信件，惡意挑動中美對抗，不難發現這些人心裡充滿焦慮感，任何有利於中美關係向前發展的勢頭，都會讓他們如坐針氈，他們置中美兩國人民共同利益於不顧，唯恐天下不亂，他們毒化中美關係的言行，值得世人共同警惕。

另外，環球時報社評也指出，中美雙方目前的立場差距還很大。中方要求的是平等對話，實事求是地解決雙方貿易中存在的問題，使雙方受益。美方則仍寄希望於通過關稅等槓桿迫使中國的讓步最大化。

社評說，對中國來說，中美達成一項協議應當與中國擴大對外開放的措施結合起來，外部壓力可以成為我們加快推行這些措施的倒逼動力，但它不能變成對中國經濟體制破壞性的外科手術。改革開放40年，中國深諳有序調整、過程可控的重要性，我們不會把驅動中國這部機器的按鈕交到他國的手裡。

貿易戰
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