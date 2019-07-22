任正非：川普禁令 威脅不了華為

2019-07-22 13:40 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



任正非表示川普將華為作為籌碼，中國似乎不會買帳。 路透社 分享 facebook

華為創辦人兼總裁任正非近日接受Yahoo財經專訪時，就川普政府瞄準中國科技巨頭的舉動發表講話，強調華為不需要依賴美國公司生存。相反地，他認為美國對華為的禁令，會令美國失去發展5G的優勢，他說：「 拒絕華為是美國落後的開始。」

Yahoo財經21日發布部分採訪實錄，任正非說：「即使美國公司不再為我們提供設備，我們的生產都不會停下來，是一天都不會！相反，我們會提高產量。對華為而言，這根本沒有任何威脅。」

5月16日，美國將華為列入所謂的「實體名單」，禁止與任何美國公司開展業務。

在受訪中，任正非首次確認Futurewei裁員，華為原訂在今年向這家總部位於美國的研發子公司投資6億美元。但受到「實體名單」影響，Futurewei不能將任何研發成果發送給華為，而Futurewei員工也不能與華為員工聯繫。任正非說：「現在我們無法進一步投資，下一步是什麼取決美國政府的方向。」

報導指出，任正非說。「川普對我們一無所知，他希望將華為作為討價還價的籌碼，但中國似乎不會買它的帳，對吧？」

報導稱，美國政府關注華為的另一個核心是5G網路技術。任正非相信華為在一些新技術和5G等關鍵領域領先美國同行。任正非說，物聯網的未來涉及超級計算機、超級大規模的儲存和超快速的連接。他認為美國對華為的禁令，會令美國失去發展5G的優勢。任正非稱，儘管華為被美國政府強力打壓，但對華為影響不大。今年華為預計手機出貨2.7億支，較上年成長約7000萬支。