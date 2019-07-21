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路透：貿戰持續…中國把降息當最後手段

2019-07-21 17:24世界日報 記者李仲維／北京21日電

外傳中共中央政治局將於本月底召開會議，討論年內的經濟和政策問題。路透引述政策消息人士稱，隨著中美貿易戰持續時間愈來愈長、成本愈來愈高，中國官方正厲兵秣馬，將所有經濟政策工具保持在觸手可及的範圍內；但仍將降息等激進的措施列為情況惡化時的最後手段。

報導引述參與內部政策討論的政府顧問表示，阻止經濟更大幅度放緩，仍是官方的首要任務，官員們擔心，過度放寬政策可能加劇債務和金融風險。

消息人士稱，除非出現貿易量驟降或其他衝擊，未來幾個月最有可能提振經濟增長的措施包括增加財政支出，以及人行透過各種形式向經濟注入流動性。如果美國聯準會如外界預期在7月31日降息，金融市場可能會更加關注中國8月初發出的信號。

消息人士稱，在特殊情況下，如果外部衝擊強烈，聯準會繼續降息，全球經濟不景氣，貿易摩擦再次出現，人行就有可能下調一次指標利率，使用此一工具的主要目的是穩定市場信心。可能進一步下調的是銀行存款準備金率，從而釋放出更多資金，用於向面臨最大壓力的經濟領域放貸。自2018年初以來，中國人民銀行已經六次下調銀行存款準備金率。

知情人士表示，還有一種選項是讓地方政府發行更多債券，但這只能在經濟繼續下滑、債務額度用完後需要更多資金來維持項目運轉的情況下考慮。數據顯示，今年上半年，地方政府淨發債額已達到年度債務限額的70.7%。

政策消息人士說，官方將防止下半年季度經濟年增幅降至6%之下，這是官方6％-6.5%全年目標區間的下限。

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