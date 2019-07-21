中美經貿復談前夕 中國再提11金融開放措施

2019-07-21 16:13 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／北京21日電



在中美經貿磋商復談前夕，中國再提出11項金融業對外開放措施。圖為上海陸家嘴金融貿易區。 （新華社） 分享 facebook 對外資開放不足是中美貿易戰的成因之一，中國官方20日按照「宜快不宜慢、宜早不宜遲」原則，再提出11項金融業對外開放措施；在中美經貿磋商復談前夕，試圖緩解外界的批評聲浪與壓力，其中包括將原定於2021年取消證券、基金管理、期貨、人身險公司的外資持股比限制，提前一年到2020年實施。

對於上述開放措施，證監會有關負責人表示，目前外資股比放寬至51%的政策已經實施，證監會已核准設立四家外資控股的證券公司和基金管理公司，不少外資機構對加大對中國投資、參與中國資本市場建設發展表達積極的意願。

該負責人說，經過近30年發展，中國證券、基金和期貨行業已取得長足進步，透過擴大行業開放，鼓勵良性競爭，持續增強實力，有利於營造良好的市場生態和營商環境。

實際上，中國國務院總理李克強7月2日在達沃斯論壇開幕致辭時，已透露上述提前一年開放的時間表。

對於開放外資機構獲得銀行間債券市場A類主承銷牌照，人行有關負責官員表示，目前已有六家外資銀行取得非金融企業債務融資工具B類主承銷和承銷業務資格。

官員說，進一步開放後，有助於進一步豐富外資機構服務中國國內實體經濟的手段，提升其參與中國經濟發展的廣度與深度，有助於為中國境內企業發債融資引入更多境外投資需求，為實體經濟融通資金、降低成本提供助益，緩解融資難、融資貴的問題。

至於11項金融開放措施當中的「放寬外資保險公司准入條件，取消30年經營年限要求」，銀保監會發言人表示，這為具有經營特色和專長但經營年限不足的外國保險公司創造條件，有利進一步豐富中國保險市場主體和保險專業服務，促進保險業高品質發展。

這位發言人表示，允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司，合資設立由外方控股的理財公司，前期可採取試點方式，優先支持國外市場公認的成熟穩健財富管理機構進入，既可全部募集人民幣資金，也可募集部分外幣長期資金。

同時，現有中資銀行和保險公司資管子公司，可以與其參股的外方理財公司形成互補，適度錯位發展。