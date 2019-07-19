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美中貿易磋商 美媒：卡在如何鬆綁華為

2019-07-19 17:36世界日報 編譯林奕榮／綜合報導

華爾街日報報導，美國與中國的貿易磋商已陷入停擺，川普政府仍在斟酌要如何回應北京希...
華爾街日報報導，美國與中國的貿易磋商已陷入停擺，川普政府仍在斟酌要如何回應北京希望鬆綁華為禁令的要求。美國商務部長羅斯也說，美中仍須解決竊取智慧財產權、結構改革與補貼等「重大」議題，才能達成協議。 路透社
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華爾街日報報導，美國與中國的貿易磋商已陷入停擺，川普政府仍在斟酌要如何回應北京希望鬆綁華為禁令的要求。美國商務部長羅斯也說，美中仍須解決竊取智慧財產權、結構改革與補貼等「重大」議題，才能達成協議。

美國總統川普和和中國國家主席習近平上月底同意貿易戰休兵以來，美中還沒舉行面對面談判，也沒有排定任何會談行程。川普當時說，美國將允許一些美國公司銷售產品給華為，但川普政府內部還沒針對允許提供華為的半導體晶片和產品種類達成共識。

知情人士透露，北京將先觀望美國對華為的態度，再做出承諾。彭博資訊引述消息人士指出，中國希望先看到川普政府發放特別出口許可證給華為的美國供應商，才會購買更多美國農產品。

羅斯18日也說，美國和中國仍須解決一些重大問題，才能達成貿易協議，「這是個漫長而複雜的過程」。川普日前表示，美中達成貿易協議還有很長一段路，並表示美國仍可能對另外3250億美元的中國商品加徵關稅。

美國參、眾議院組成的跨黨派已公布一項法案，禁止政府在未經國會批准下，把華為移出「科技黑名單」，且就算川普政府豁免美企可與華為做生意，國會也有權廢除，限制川普把華為當成協商籌碼的能力。

彭博資訊指出，目前美中談判卡關主因在於，美中官員對上月底「川習會」結論的解讀也有很大分歧。消息人士指出，如今川普希望以與中國達成全面貿易協議、爭取明年連任的可能性，已愈來愈低。

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