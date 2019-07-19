華為第二？中國無人機大廠大疆也遭美「斷糧」

2019-07-19 17:28 世界日報 中國新聞組／北京19日電



繼華為之後，中國無人機製造商大疆也遭美國技術封鎖。 （路透） 分享 facebook 美國無人機技術供應商Cape Productions表示，基於安全疑慮，將終止與中國無人機製造商大疆（DJI）合作，將停止銷售與中國製造無人機相容的軟體，這是科技公司受到美中關係惡化衝擊的最新一例。

大疆在美國無人機市場的主導地位，早已引發疑慮。美國軍方曾在2017年對大疆無人機的網路安全問題示警，美國國土安全部（DHS）也警告，中國製造的無人機，會把大量敏感飛行數據和影像傳回中國。

Cape Productions向美國及其他幾個國家的執法與公共安全機構提供無人機技術，多數客戶使用這些工具來遠程操控小型飛行器，對可能發生的事件或犯罪現場進行監控。

該公司執行長Chris Rittler證實：「來自不同聯邦機構的聲明，已引起合作夥伴和潛在客戶的關切。」他拒絕透露哪些客戶對中國設備表示關切，並說過去幾個月來美中地緣政治衝突加劇並不是決定與大疆停止合作的主要因素。

Cape Productions已通知客戶，將停止銷售與中國製造無人機相容的軟體。這對大疆是一大打擊，該公司是全球最大無人機製造商，多年來一直設法消除對其產品被用於間諜活動的疑慮，並稱對該公司的指控是為了打壓來自中國的競爭。

另一方面，把中國產無人機列入黑名單，至少在短期內會使Cape的業務面臨風險。目前，使用商用Cape軟體的每一架無人機都產自大疆。該公司拒絕透露具體數量，僅表示飛行數量超過15萬次。

Cape將允許現有客戶使用大疆無人機直到合約結束，目前剩餘時間都不超過一年。

另據多維報導，大疆發言人對Cape公司的決定表示失望。 大疆的情況與中國電信設備巨頭華為相呼應，川普政府幾個月來一直將其作為國家安全威脅，利用這些擔憂限制其進入美國市場。

報導指出，美國參議院6月底通過的《國防授權法案》（NDAA）中，禁止中國無人機用於美國軍事用途。議員們擔心中國產無人機可能會向北京發送信息，或被駭客利用進行網路攻擊。

此外，路透17日報導，研究顯示，目前由中國製造商主導的全球非軍用無人機市場銷售額，將在未來十年增加兩倍至143億美元，即便美國官員多次警告無人機會帶來國安風險。