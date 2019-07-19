親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中貿易磋商 三議題卡關

2019-07-19 01:28經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

分享
華爾街日報報導，美國與中國的貿易磋商已陷入停擺，川普政府仍在斟酌要如何回應北京希望鬆綁華為禁令的要求。美國商務部長羅斯也說，美中仍須解決竊取智慧財產權、結構改革與補貼等「重大」議題，才能達成協議。

美國總統川普和和中國國家主席習近平上月底同意貿易戰休兵以來，美中還沒舉行面對面談判，也沒有排定任何會談行程。川普當時說，美國將允許一些美國公司銷售產品給華為，但川普政府內部還沒針對允許提供華為的半導體晶片和產品種類達成共識。

知情人士透露，美中官員預料本周會再通一次電話，北京將先觀望美國對華為的態度，再做出承諾。彭博資訊引述消息人士指出，中國希望先看到川普政府發放特別出口許可證給華為的美國供應商，才會購買更多美國農產品。

羅斯18日也說，美國和中國仍須解決一些重大問題，才能達成貿易協議，「這是個漫長而複雜的過程」。川普日前表示，美中達成貿易協議還有很長一段路，並表示美國仍可能對另外3,250億美元的中國商品加徵關稅。

美國參、眾議院組成的跨黨派已公布一項法案，禁止政府在未經國會批准下，把華為移出「科技黑名單」，且就算川普政府豁免美企可與華為做生意，國會也有權廢除，限制川普把華為當成協商籌碼的能力。

彭博資訊指出，目前美中談判卡關主因在於，美中官員對上月底「川習會」結論的解讀也有很大分歧。消息人士指出，如今川普希望以與中國達成全面貿易協議、爭取明年連任的可能性，已愈來愈低。

另一方面，美國無人機技術供應商Cape生產公司17日表示，基於安全疑慮，計劃通知客戶，將終止與中國無人機製造商大疆（DJI）合作，不再銷售與大疆無人機相容的軟體給客戶，成為科技公司受到美中關係惡化衝擊的最新一例。

Cape提供無人機軟體給美國及其他國家的執法與公共安全機構，用於遠程操控小型飛行器，監控可能發生的事件或犯罪現場，因此此舉也將衝擊大疆。Cape將允許現有客戶使用大疆無人機直到合約結束，目前剩餘時間都不超過一年。

貿易戰
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

美中貿易戰 重創東亞出口

2019-07-19 00:19

日媒：逾50企業將移出中國

2019-07-19 01:29

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

川普嗆聲重啟關稅戰 3,250億美元陸貨成箭靶

2019-07-18 01:33

華為移出黑名單 須美國國會批准

2019-07-18 01:32

美認定大陸補貼 違反規定

2019-07-18 01:30

11起反補貼措施 WTO裁決美違規 大陸有權報復

2019-07-18 00:48

川普嗆再徵關稅 陸方：互相尊重 共創雙贏

2019-07-18 00:45

川普：與習近平不再親近

2019-07-16 23:29
看更多

熱門文章

不斷更新╱「涼宮春日的憂鬱」動畫工作室遭人縱火 33人死亡

2019-07-18 20:18

兩輛賓士變一船煤礦 金正恩瞞天過海 戲耍五國

2019-07-18 10:00

男童稱自己是黛妃轉世？ 細數身世嚇壞家人

2019-07-18 14:17

情侶做愛雙雙從9樓摔下 女當場死男沒事回派對繼續嗨

2019-07-18 12:13

孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

2019-07-18 16:45

影／日本京都動畫疑遭汽油縱火 工作室全毀近40傷傳數人罹難

2019-07-18 12:17

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

2019-07-18 17:02

日本京都動畫遭持汽油縱火 工作室全毀7到8人傷勢嚴重

2019-07-18 11:16

京阿尼縱火案傳台灣學生實習 駐日代表處未接到傷亡訊息

2019-07-18 22:21

糗！全球第一個推出5G國家 用戶卻喊難用

2019-07-18 22:22

京都動畫大火33死35傷 專家推論：爆燃助長火勢

2019-07-18 22:15

暴力鎮壓！青少年臉部中52發橡膠彈 16發在眼睛

2019-07-18 10:58

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其要美國收回「無法修補」的錯誤

2019-07-18 09:05

新娘PO網問「伴娘服哪裡醜？」 留言一片倒：真心不騙醜到爆

2019-07-18 12:39

印尼正妹法官爆紅 超狂背景被起底

2019-07-18 21:57

為找回愛犬他PO天價懸賞文 網友驚：找到就發大財了

2019-07-18 10:01

遭踢出F-35戰機計畫 土耳其聲明：請美國收回錯誤

2019-07-18 10:32

「京都動畫」遭縱火死亡數恐達兩位數 動漫迷：動漫國殤日

2019-07-18 14:33

影／比金字塔還古老！耶路撒冷發現9千年前「大都市」

2019-07-18 13:10

制裁北韓出現大漏洞！揭露金正恩如何取得賓士豪車

2019-07-18 18:01

中美談判僵局 胡錫進：中方堅持三點立場

2019-07-18 17:41

驚天縱火至少16死 京都動畫曾收殺人郵件

2019-07-18 18:04

屍體突睜開眼想喝水 印度男「復活」嚇壞眾人

2019-07-18 15:03

「現場很恐怖」日本京都動畫遭縱火 目擊者：聽到2-3次爆炸聲

2019-07-18 14:02

此蟻非彼雨！英氣象雷達將蟻群誤為雲雨

2019-07-18 12:29

少年派對強暴少女案 美法官稱：他來自好的家世背景 不該被判重刑

2019-07-18 15:19

影／超級監獄度餘生！大毒梟古茲曼恐「比死還慘」

2019-07-18 12:56

中國人縮手 海外買家買美國房產金額銳減36％

2019-07-18 08:28

貿易戰疑慮未除、企業財報好壞參半 美股走低

2019-07-18 07:07

Netflix美國市場Q2意外流失訂戶 盤後股價大跌13%

2019-07-18 08:02

少女舉假槍遭警察開槍擊斃 影片揭警上手銬才救人

2019-07-18 10:16

孩子洗澡洗到鉛中毒？ 澳洲媽提醒小心家中浴缸

2019-07-18 14:48

日韓貿易戰燒 產業恐受累

2019-07-18 01:40

「涼宮春日的憂鬱」動漫工作室遭縱火 死亡增至27人

2019-07-18 18:20

不滿兒「只考差一分」被同學嘲笑 越南父持巨棍上門理論

2019-07-18 20:36

確保皇位繼承人安全 日本文仁親王父子搭不同航班出遊

2019-07-18 19:45

「客戶」安全疑慮 美無人機技術供應商終止與大疆合作

2019-07-18 10:34

梅伊卸任前重申中英聯合聲明 北京：還是醒醒吧

2019-07-18 17:26

接見諾獎得主狀況外 川普蠢問題連發還裝懂

2019-07-18 11:52

伊朗在波斯灣扣押「走私」外國油輪 12名船員被抓

2019-07-18 20:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top