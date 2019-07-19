日媒：逾50企業將移出中國

2019-07-19 01:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



日經新聞指出，美中貿易戰開打一年多以來，已有逾50家全球企業宣布或考慮將產線移出中國，包括蘋果和任天堂等，且考慮遷移產線者不只外國企業，也有許多中國業者，例如製造個人電腦、智慧手機和其他電子產品的廠商。

鑒於美中貿易衝突可能繼續，許多企業開始兩邊下注，一面尋找輸美產品替代生產地點，一面繼續為中國市場維持中國工廠營運，促使許多製造商建立雙重供應鏈。

日本經濟研究所資深經濟學家三浦有史認為，「全球市場分裂成中國和非中國市場的可能性升高」，美中經濟確實可能「脫鉤」，導致企業面臨經濟脫鉤下的產能過剩。