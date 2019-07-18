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川普嗆再徵關稅 陸方：互相尊重 共創雙贏

2019-07-18 00:45聯合報 編譯田思怡、記者林庭瑤／綜合報導

針對川普又提加徵關稅，中共外交部發言人耿爽17日表示，「千里之行，始於足下」。 ...
針對川普又提加徵關稅，中共外交部發言人耿爽17日表示，「千里之行，始於足下」。 （美聯社）
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美國總統川普十六日在白宮內閣會議中重申，如果他有意願，他可能對中國商品加徵更多關稅。

川普此言一出，美國股市應聲下跌，結束連續五個交易日的漲勢。

川普的談話醒投資人，美中貿易爭端仍然懸而未決。

川普說：「與中國的貿易協議還有很長的路要走，我們若有意願，我們還可以對另外價值三千兩百五十億美元的中國商品加徵關稅。因此，我們正在和中國談一項協議，但願他們沒有違反我們之前達成的協議。」

川普六月底和中國大陸國家主席習近平在大阪Ｇ20峰會期間達成貿易戰休兵，川普暫時不對價值三千億美元的大陸商品加徵關稅，他並宣稱習近平同意購買大量美國農產品，但中方尚未開始採購。

美國財長米努勤則表示，他與貿易代表賴海哲預期本周還會與中方官員通電話，如果協商有進展，兩人也許會前往北京續談。

對於川普又提加徵關稅，中共外交部發言人耿爽十七日在例行記者會上表示，中方始終主張通過對話協商來解決中美經貿摩擦，對中美經貿磋商也始終抱有誠意，美方認為目前距離達成經貿協定還有很長的路要走，他要以一句中國話作為回應，那就是「千里之行，始於足下」，不管道路多漫長，只要邁開腳步堅定向前，總能達到終點。

耿爽說，奉勸美方要拿出決心還有毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基礎上，共同努力，爭取達成一份互利雙贏的經貿協定。

耿爽表示，美方威脅要加徵新關稅，此前中方已多次表明捍衛自身利益的堅定立場。如果美方加徵新關稅，無異於給雙方經貿磋商設置新障礙，只會使中美達成經貿協定路途更為漫長。

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