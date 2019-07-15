避高關稅 美企紛紛抽腿中國 「走了便不回頭」

2019-07-15 17:10 世界日報 中國新聞組／北京15日電



美中貿易戰進入第二年，美國部分企業將生產線移出中國，但沒有拉回美國的跡象。路透社 分享 facebook

華爾街日報報導，美中貿易戰進入第二年，美國製造商將部分產能移出中國，但沒有證據顯示，拉高關稅後，他們如川普政府所期望的將工廠遷回美國。但由於設置新廠和移轉產能耗錢又費時，這些將生產線移出中國的美企也表示生產線一移出中國「走了便不回頭了」。

生產Crocs鞋、Yeti啤酒冰桶、Roomba掃地機器人，以及GoPro攝影機的公司都跑到其他國家生產，以避免產品銷美被課徵高達25%的關稅。蘋果公司也在考慮，將部分裝置的最終組裝線移出中國。

家具製造商Lovesac公司目前約有60%的家具在中國生產，比率低於年初的75%。該公司執行長尼爾森說：「我們很積極遷廠至越南。」他計畫年底前不再在中國生產。

將生產線移出中國的美企執行長表示，他們預計保持這個狀況，因為設置新廠和移轉產能既花錢又花時間。這些公司說，5月起中國銷美商品關稅自10%提高至25%之後，生產線的移轉加速。尼爾森表示：「一旦走了就不會回頭。」

根據美國人口普查局，截至5月底的一年間，自中國進口商品比去年下滑12%，是十年前金融危機之後最大減幅。

超過100家美國公司向商務部要求，讓他們自中國進口商品能豁免最近加徵的25%關稅，理由是無法找到中國以外的供應商。

發改委起草優化營商環境條例

另據美國之音報導，在近來一系列數據顯示中國經濟出現下滑、以及與美中貿易戰仍然持續之際，中國國家發展和改革委員會14日在其網站上發布公告說，發改委牽頭會同有關部門研究起草了《優化營商環境條例（徵求意見稿）》，現在向社會公開徵求意見。《優化營商環境條例》草案範圍廣泛，是中國刺激經濟增長的廣大計畫的一部分。

路透在報導中指出，這項長達30頁的草案大綱包括：更好的保護知識產權，市場准入平等，以及對私營企業和小公司提供更多支持。

在中國運營的國內和外國公司一直抱怨中國的市場准入不公，官僚規定過於繁瑣，以及執法不力。

目前中國的製造業在國內和海外都面臨需求低迷的挑戰，美國今年5月向中國加徵關稅對已經利薄的中國製造業帶來相當威脅。近幾星期以來中國的經濟數據顯示出經濟下行跡象。中國第二季度的經濟表現報告15日出台，預期這會是至少27年以來最虛弱的經濟狀態。