鬆綁不夠！華為董座：美應徹底把華為從實體名單中除名

2019-07-13 19:28 世界日報 中國新聞組／北京13日電



華為公司董事長梁華昨日表示，華為在每個國家經營，都遵守當地國的法律法規要求。 新華社 分享 facebook 華為公司董事長梁華昨日表示，華為在每個國家經營，都遵守當地國的法律法規要求。「我們從來沒有收到過要求華為收集情報的要求。中國也沒有任何法律法規要求企業從事收集情報的工作。我們向各國政府表態，願意簽署無後門協議。」

綜合媒體報導，梁華指出，美國放鬆一些美國供應商對華為供貨的限制並不夠，華為應該被徹底從這份實體名單中除名。梁華說，外界關注華為自身是否可持續發展，華為一定可以活下來， 而且一定會活得愈來愈好，華為面對外部壓力仍然能夠穩步前進。梁華表示，從數據上來看，華為目前整個業務一切運作正常，上半年的業務收入保持增長，海思等產品能夠保證主要產品的供應。

澎湃新聞報導，梁華昨天在「2018年可持續發展報告」發布會上表示，對美國總統川普的表態華為是理解，但現在看沒有具體實質性改變；華為理解供應商出於自身利益去要求美國放鬆管制，華為感謝供應商過去這些年對華為的合作和支持。

梁華強調，若美國供應商獲得許可重新給華為供貨，華為也會要求業務的確定性，可持續穩定供貨。

梁華指出，華為在5G產品研發與工程化過程中做了大量的創新，透過晶片工藝設計、系統軟體、專業服務以及先進的硬體材料和散熱技術，整體上實現5G單站能耗比業界平均水準低20%，隨著技術的不斷創新，能效更高，5G將更符合「節能減排、綠色環保」理念。