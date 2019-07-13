親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／火鍋店驚見男星端菜盤 打4份工等一部戲

鬆綁不夠！華為董座：美應徹底把華為從實體名單中除名

2019-07-13 19:28世界日報 中國新聞組／北京13日電

華為公司董事長梁華昨日表示，華為在每個國家經營，都遵守當地國的法律法規要求。 新...
華為公司董事長梁華昨日表示，華為在每個國家經營，都遵守當地國的法律法規要求。 新華社
分享
華為公司董事長梁華昨日表示，華為在每個國家經營，都遵守當地國的法律法規要求。「我們從來沒有收到過要求華為收集情報的要求。中國也沒有任何法律法規要求企業從事收集情報的工作。我們向各國政府表態，願意簽署無後門協議。」

綜合媒體報導，梁華指出，美國放鬆一些美國供應商對華為供貨的限制並不夠，華為應該被徹底從這份實體名單中除名。梁華說，外界關注華為自身是否可持續發展，華為一定可以活下來， 而且一定會活得愈來愈好，華為面對外部壓力仍然能夠穩步前進。梁華表示，從數據上來看，華為目前整個業務一切運作正常，上半年的業務收入保持增長，海思等產品能夠保證主要產品的供應。

澎湃新聞報導，梁華昨天在「2018年可持續發展報告」發布會上表示，對美國總統川普的表態華為是理解，但現在看沒有具體實質性改變；華為理解供應商出於自身利益去要求美國放鬆管制，華為感謝供應商過去這些年對華為的合作和支持。

梁華強調，若美國供應商獲得許可重新給華為供貨，華為也會要求業務的確定性，可持續穩定供貨。

梁華指出，華為在5G產品研發與工程化過程中做了大量的創新，透過晶片工藝設計、系統軟體、專業服務以及先進的硬體材料和散熱技術，整體上實現5G單站能耗比業界平均水準低20%，隨著技術的不斷創新，能效更高，5G將更符合「節能減排、綠色環保」理念。

貿易戰
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

華為：鴻蒙是為物聯網開發 安卓依然是手機首選

2019-07-12 15:21

騷擾美企示警川普？大陸不讓科氏集團高層出境

2019-07-13 13:53

川普連發三推文 再批中國壓低人民幣匯率

2019-07-13 11:41

大陸自美進口 上半年減30%

2019-07-13 01:59

川普批中 未擴大採購農產品

2019-07-13 01:42

白宮經濟顧問：美方代表很快會到北京談判

2019-07-12 23:15

G2擬在北京重啟談判

2019-07-11 00:06

利豐示警 中國工廠變得緊張絕望

2019-07-10 23:47

熱門文章

市長假扮殘疾「臥底」測試員工 當場被秘書趕出去

2019-07-13 11:04

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

2019-07-13 13:09

女優下體流綠汁他咬牙上工… 清水健爆AV界新規「開拍前氣味檢查」

2019-07-13 08:32

全球領袖不能說的祕密！為它冒出替身、死在任上在所不惜...

2019-07-13 10:00

快查你的航班！ 英國最大機場這六天恐因罷工關閉

2019-07-13 11:12

S-400到貨！專家：美制裁臨頭 土耳其未來很艱難

2019-07-12 23:36

至少他在乎！川普狂轟比特幣 支持者卻喜出望外

2019-07-13 00:42

神準料中1987股災的投資人 已出清美股、美債

2019-07-12 22:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top