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美中貿易官員通話 展開新一輪談判

2019-07-10 17:07台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

美中新一輪貿易談判將展開。右為美國總統川普，左為中國國務院副總理劉鶴。(phot...
美中新一輪貿易談判將展開。右為美國總統川普，左為中國國務院副總理劉鶴。(photo by Wikipedia under Creative Commons license）
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美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽9日曾與中國國務院副總理劉鶴、商務部長鐘山通話，雙方將就繼續解決貿易爭端展開談判，美國農產品將是談判焦點。美國總統川普在G20會議間宣稱，中國將大規模採購美國農產品，但尚未見到中國有具體採購行動。

G20後首次接觸

根據《CNBC》報導，中國商務部10日證實，中美最高等級的貿易代表是透過電話通話。這是G20會議後，中美貿易代表最新一輪的接觸，官員層級也是最高等級。

根據《彭博》報導，立場屬於鷹派的白宮經濟顧問庫德洛形容，雙方對話具建設性，並計畫更多協商會議，目前尚未有相關細節。美國總統川普顧問康威指出，美國與中國貿易官員會持續對話，或許協商時間不會太久。

中國未給承諾

貿易談判焦點將以美國農產品最受到關注，因為美國農民是川普重要支持群眾，優先爭取他們的利益，對川普選情將更有幫助。根據《南華早報》報導，川普6月在日本大阪舉行的G20高峰會間，曾與中國國家主席習近平舉行的80分鐘會議，之後便表示，中國承諾大規模購買美國農產品，美國將暫緩針對3000億美元中國商品課徵關稅。

不過，習近平在會議期間並未做出具體承諾，會議紀錄上據悉也沒這樣的說法，而北京政府也無採購新紀錄。中國最新一次的採購美國農產品紀錄是在G20會議前，曾大量採購54萬公噸美國黃豆。

大買農產品難縮減逆差

中國傳統上是美國黃豆的大買家，但貿易戰開打後，雙方原本的黃豆貿易來往就已經中斷。不過，就算中國大幅增加對美國黃豆、玉米的採購量，對貿易逆差幫助也甚小。在貿易戰開打前，2017年中國黃豆進口額達397.4億美元，玉米進口總額約6億美元。相比之下，美國政府計算出2018年與中國的雙邊貿易逆差為4190億美元。

中國社會科學院研究員劉玉輝對美中新一輪貿易談判沒有樂觀的預期，他說，如果很快在一兩個月內就能達成協議，那這樣的協議有什麼意義，對中美關係只是一次表面上的修復。

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貿易戰

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