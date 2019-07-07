中國36萬留美學生 成貿易戰「秘密王牌」

2019-07-07 15:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合6日電



美國與中國因為關稅造成緊張關係升溫，中國除了大豆和半導體外，可能還有一張秘密王牌：在美國學校就讀的大量中國學生。

在2017-2018學年裡，美國大學有超過36萬名中國學生，共占國際學生三分之一的比率，而且這些中國學生為渴求收入的學校支付全額學費。

川普總統和中國國家主席習近平還在為兩國貿易討價還價時，香檳伊利諾大學(UIUC)就已開始買保險。

麻州大學安赫斯特分校政治學教授莫斯葛拉夫(Paul Musgrave)最近在「外交政策」(Foreign Policy)指出：「談判的雙方都想找到籌碼，而高等教育最後很可能將變成關注的焦點。」

「華盛頓時報」報導，莫斯葛拉夫說，失去中國學生可能不會成為各大學院的致命傷，但會讓其營運變得相當吃緊。

莫斯葛拉夫表示：「招募國際學生和利用國際學生的學費來維持大學教育，現已出現重大轉變。如果這筆學費消失或驟減，可能對教育業帶來巨大衝擊。」

UIUC是最多中國學生就讀的學校，突然少掉大量學生可能使該校年度學費減少近50萬元，該校商業與工程學院以買保險政策避免受到影響。

南加州大學(USC)是中國學生第二多的學校，該校表示，如果失去中國留學生會影響該校的畢業率，去年秋季中國學生占國際學生的17%。

南加大招生辦公室主任布魯諾德(Tim Brunold)表示，失去中國學生對財務影響沒那麼大，但「對學生組成與多元性衝擊更大；如果任何國家的學生都不再來，會改變校園的景觀與風氣。」

商務部將國際學生人口列入美國經濟出口計算，每年生產額約450億元。2017到2018年在美國有110萬名國際學生，國際學生人口居全球之冠。這些國際學生在美國期間，不僅支付學費，也會有住宿、飲食等其他生活開銷。

不過美國可能制裁中國學生，而且可能早已開始行動。過去一年，美國改變簽證政策，簽證換發也遭延誤。美國擔心部分中國學生可能會取得敏感科技資料，部分學校也有相同顧慮。

雖然大眾討論美中貿易戰時，尚未提到把中國學生當成談判籌碼；不過莫斯葛拉夫認為，若談判陷入僵局，中國可能打出留美學生牌。