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「因為被超越了」 南非總統：美國封殺華為是嫉妒作祟

2019-07-07 13:26世界日報 中國新聞組／北京7日電

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。 路透社
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。 路透社
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南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）5日表達對中國電信巨頭華為的支持，強調歡迎該公司為南非帶來5G技術。他認為「他們顯然嫉妒一家名為華為的公司超越了他們，正因被超越，他們現在必須『懲罰』這家公司。」拉瑪佛沙口中的「他們」，就是美國。

環球網報導，拉瑪佛沙在南非出席一場公開活動時表示，「美國無法想像一個比4(G)多1個G的更美好未來，他們無法想像5G能提供什麼。」「我們想要5G，我們知道我們能得到5G。」他更是直言「美國的這場爭鬥是出於自己的嫉妒而戰的」。

另據香港01報導，拉瑪佛沙又表示，南非需要5G，而華為是會為國家帶來更好技術的公司，所以他會支持。他又指出，當地多家電訊營運商此前曾致信給他，表示封殺華為不但會阻礙南非5G網路建設，還會對現有的3G及4G網路造成影響，因此請求拉瑪佛沙干預，將損失降到最低。

拉瑪佛沙表示，南非不能讓美國與中國的貿易戰阻礙其自身經濟發展。

另外，中國外交部發言人耿爽在記者會上透露，截至6月6日，華為已在全球30個國家獲得了46份5G商用合同，其中就包括南非，「這是在非洲唯一的一個5G商用網路，現在已經開始規模建設」。

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