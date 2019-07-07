任正非：華為「鴻蒙」速度比「安卓」快60%

2019-07-07 13:26 世界日報 中國新聞組／北京7日電



華為手機。 路透社 分享 facebook

華為創辦人任正非表示，華為雖然研發了自己的操作系統「鴻蒙」，但華為希望能繼續使用全球公用開放的手機操作系統和生態。

新京報報導，華為「心聲社區」發布了任正非6月24日接受英國《金融時報》採訪時的採訪紀要。任正非表示，鴻蒙的產生，本身並不是為了手機用，而是為了物聯網。「比如自動駕駛、工業自動化，因為它能夠精確控制時延在五毫秒以下，甚至達到毫秒級到亞毫秒級。」

任正非表示，操作系統最關鍵的是建立生態，重新建立良好的生態需要兩三年左右的時間。「我們有信心依託中國、面向全球打造生態。」任正非表示，中國市場有龐大的應用，相比所有互聯網軟件，鴻蒙的系統時延非常短，其次是中國有大量做內容的服務商渴望走向海外但是走不出去，它們搭載在鴻蒙上就可以實現出海。

另據香港01報導，任正非日前接受法國新聞周刊《觀點》雜誌採訪時表示，在與Google和蘋果競爭方面，華為有一個很大的失誤：「與蘋果的系統或安卓相比，我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統。」

任正非透露，華為自主研發的操作系統「鴻蒙」旨在應用於多種設備，這也證實了此前的傳言。任正非表示：「我們正在研發的系統能夠與印刷電路板、交換機、路由器、智能手機以及數據中心等相容。」

被問到「鴻蒙系統是不是比Google的Android（安卓）或是蘋果的Mac OS X系統更快？」這一問題時，任正非謹慎地給出答案：「很有可能」， 並給出了一份技術方面的論據，根據之前的一份報告，華為的系統比Android速度快60%。

此前華為消費者業務CEO余承東表示，華為正在研發自有操作系統，最快會在今年秋天、最晚明年春天面市。天風國際分析師郭明錤早前在研報中分析稱，華為可能在今年10月開始出貨搭載鴻蒙系統的手機，預期鴻蒙手機初期無法滿足非中國市場中高端用戶的應用需求，因此將會定位在低端市場。