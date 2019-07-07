貿易戰對中國經濟造成毀滅性影響？美學者：這個看法是錯的

2019-07-07 13:28 世界日報 中國新聞組／北京7日電



圖為川普與習近平參加G20。 路透社 分享 facebook

中國總理李克強近日宣布重大經濟改革舉措，表示中國將提前在2020年取消金融業外資持股比例限制。美國學者表示，中國此舉符合他們自己要開放經濟和全球化努力方面的計畫。

美國之音報導，美國康乃爾大學新興市場研究院院長盧爾德．卡薩諾瓦(Lourdes Casanova)警告說，那種長達一年的貿易戰對中國經濟造成毀滅性影響並給美國在談判中增加籌碼的看法是錯誤的。「中國經濟仍然保持著6.2% 的年增長率，而預期將達到6%到6.5%之間。這個體量的經濟體保持如此快速的增長，目前沒有減速的勢頭」。

李克強是在海濱城市大連舉行的被稱為「夏季達沃斯」的世界經濟論壇上做了以上表示。李克強表示，「我們將原來規定的2021年取消證券、期貨、壽險外資股比限制提前至2020年。」同時，「中國政府也將在明年在增值電信和交通運輸領域減少對外資准入的限制。」

媒體解讀，李克強的表態似乎是對中國需要進行更廣泛的經濟改革、並使中國金融市場更好地與國際市場融合呼聲的回應。然而一些分析人士認為，這可能是北京回應川普的批評，希望促成協議來結束貿易戰。

凱投宏觀(Capital Economics)的中國經濟學家朱利安．埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)說：「宣布這個決定的時間點顯示，這與美中貿易談判息息相關，中國希望在關稅方面獲得某種程度的讓步。」

報導指出，卡薩諾瓦表示，「中國此舉符合他們自己要開放經濟和全球化努力方面的計畫」。她指出，李克強似乎也強硬表示中國將把一些外國公司列入黑名單。「這似乎是回應美國將中國公司列入黑名單」。