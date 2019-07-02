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安撫鷹派 白宮擬發「暫時許可」給華為

2019-07-02 00:11聯合報 編譯陳韻涵／報導

白宮國家經濟會議主席庫德洛強調，對華為的禁令並沒有完全解除。（路透）
白宮國家經濟會議主席庫德洛強調，對華為的禁令並沒有完全解除。（路透）
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華爾街日報報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在上周的川習會設法讓美中貿易磋商重回軌道，但如今兩人都將面臨更艱鉅的挑戰，亦即安撫各自陣營要求絕不讓步的強硬派。

習近平面對黨內領導層和國營企業執行長的壓力，他們認為美方亟欲摧毀北京政府領導的經濟模式，這是中國成為全球強權和美國勁敵的主因之一。

川普則面臨兩黨國會議員質疑，憂心他與中國達成的協議中退讓太多，連川普自己任命的官員幕僚都有這種看法。

美國大選腳步逐漸逼近，川普還必須安撫不滿的商界支持者和農業州受美中加徵關稅重創的選民。

白宮顧問、哈德森研究所中國問題學者白邦瑞說：「我看到川習兩人的某種共同點，他們都必須爭取基本盤支持。在中國，鷹派不想要自由市場，要更獨斷的中國；在美國方面，基層不想要被中國剝削或占便宜。」

為讓美中重啟貿易磋商，川普同意暫緩對三千億美元中國商品加徵關稅，且指示商務部修改禁令，允許華為購買不影響國安的美國高科技設備，北京則同意購買更多美國農產品。

白宮國家經濟會議主席庫德洛六月卅日接受福斯新聞訪問時強調，川普並未「大赦」華為。他說，預料美國商務部將「發出一些暫時性的許可」，允許美企銷售產品給華為，尤其是可向其他國家採購且不造成國安疑慮的品項。至於美中何時會談成全面性的貿易協定，庫德洛說並無時程表。

即使如此，川普對華為的反覆舉措仍招致批評，共和黨聯邦參議員魯比歐推文寫道，對華為的任何讓步「將會摧毀當局威信。」

川普習近平華為

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