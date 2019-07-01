制裁政策反覆…商務部：非赦免華為 擬發「暫時許可」

2019-07-01 17:41 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



美國政府制裁中國科技大廠華為才一個月半，川普29日就宣布連華為自己都說是「大逆轉」的解禁政策。

川普說，美國企業「可以賣產品給華為」，只要不對美國造成「很大的緊急國安問題」即可。

川普和習近平在20工業國峰會期間見面後，宣布對兩國貿易談判中的「焦點」公司解禁，華為在推特上回應「逆轉了？」彷彿不太相信。

今年5月，美國商務部宣布，凡是出售任何美國製造的產品給華為，都要經過核可，理由是華為「危害美國國家安全及外交利益。」

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)30日說，川普此舉不是「赦免」華為，商務部將研議核發「暫時許可」，讓美國公司恢復和華為的生意往來。

華為仰賴美國的產品包括英特爾和美光的電腦晶片，以及谷歌的安卓作業系統。

谷歌5月宣布遵從美國政府指示，不再讓華為手機取得安卓平台的資源，嚴重打擊華為的手機生意。

華為是最大客戶之一的美光卻因貨賣不出去，營收大退，海外手機晶片業務，在華為被列為黑名單幾週內就下滑40％，這個禮拜才找到「繞道出口」方法，多少恢復了華為的生意。英特爾也有類似作法。

川普也明白美國的供應商不高興對華為「禁運」，因為美國的供應量「非常大。」

另一方面，川普政府也禁止美國企業購買或使用華為的通訊產品，理由是華為產品可能對西方國家的通訊系統構成「間諜」風險。

華為是5G產品大廠，它說禁用華為的5G科技產品，最後受害的美國企業及消費者。

華為說，限制華為在美國的生意不會讓美國更安全，也不會讓美國更強大。相反，此一政策只會讓美國採用較劣等卻更貴的替代產品，讓美國的5G通訊發展落後他國。