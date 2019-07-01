川普對中讓步 美國得到什麼？

2019-07-01 17:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 徐榆涵 ╱綜合30日電



彭博資訊報導，川普總統在大阪G20「川習會」後，同意讓美國企業繼續賣產品給中國電信大廠華為，顯示川普還是在意美國企業的利益，而非執意與中國打科技冷戰。

報導說，川普29日對此邁出一大步，表明他更關心向中國出售美國產品，而非著手發動由一些資深顧問所倡導的美中衝突。從長遠來看，比起川普和中國國家主席習近平達成的暫停新關稅和恢復貿易談判的協議，川普的商業直覺可能更能決定未來美中關係發展方向。

川普上個月切斷美企對華為的供應，象徵他在美中貿易談判破裂對中方施予報復性關稅後，與中國的對抗大幅升級。華為被列入美國商務部限制出口「實體名單」，這份名單上通常是反美的「流氓政權」和其附屬企業，美國如此對待華為，被視為美中陷入新科技冷戰的最新跡象。

美中許多人認為兩國間的衝突仍有可能發生，且無可避免。但川普在大阪「川習會」後對中國態度丕變，甚至試圖反駁他的政府官員觀點。

美國國防部代理部長艾思博兩天前在布魯塞爾向記者表示，中國是美國長期的戰略對手。然而，川普29日在川習會後被中國記者問到如何看待中國時，他說，「我認為我們(美國和中國)將成為戰略夥伴」。他補充，「我認為我們可以互相幫助，若達成正確的協議，我們能相互合作」。

川普提到鬆綁對華為的禁令時表示，「我喜歡我們的企業向其他人出售產品」。川普還說，他將在未來幾天決定是否將華為移出限制出口黑名單。

川普在G20「川習會」後對華為讓步，顯示他的首要目標是與中國達成決定性貿易協議，而非發起貿易戰。在亞洲協會任職的美國貿易談判老手卡特勒說，「這是對中國的一大讓步，目前尚不清楚美國得到什麼回報」。