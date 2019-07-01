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貿易戰和平收場？美中缺互信 協議之路愈來愈窄

2019-07-01 17:13世界日報 編譯任中原湯淑君╱綜合30日電

川普總統與中國國家主席習近平決定恢復中斷六周的美中貿易談判，華府並同意暫時擱置對中國貨品擴大加徵關稅，可能使金融市場大鬆一口氣。不過中國媒體認為不能對川普不能輕信。官媒「環球時報」社評指出，美方曾多次出爾反爾，中方應保持清醒加強定力。

中國新華網引述外長王毅說，由於美方採取一系列單邊和保護主義行徑，損害了中方的正當合法權益，中方不得不作出必要反制，兩國關係的複雜性明顯上升。

市場分析專家、Vanguard Markets駐曼谷執行合夥人Stephen Innes指出，美中貿易談判的「重設按鈕」已按下，應驗市場原先預期最可能發生的結果，這可能鼓勵投資人承擔風險。不過，未訂出貿易談判進展的時間表，可能限縮上漲空間。Innes也說，美中雙方開出的要求清單都很長，可能變成「遙不可及的橋」，「就美中簽貿易協議和全球成長的中期展望而言，市場氣氛基本上仍相當悲觀」。

彭博資訊專欄作者費克林與崔維迪則指出，美、中雙方雖有可能解決貿易爭議，並為疲軟的全球經濟注入一些活力，但這條協議之路卻愈來愈窄。因為智慧財產一直是美、中最為關注的爭議項目，而美方一直批評中方執行不力。如果「川習會」能在這方面有所突破，美國至少獲得象徵性的勝利，中方已在進行智慧財產改革，原因是中企也益趨精密，也希望自已的專利與商標能得到保護。

再者，中國已默默進行一些美國所樂見的改革，包括積極縮小對外國投資者的「產業負面表列」名單，無須與中企合資，這是防止外企智慧財產外流的重要作法。

儘管中企從美國企業竊取科技的好處非常多，但中國政府大力整治的利益更大。中國領導人了解到如果做不到科技自主，就只會愈來愈落伍。以電動車為例，外國業者之所以較不願在中國製造電動車，便是因為競爭場域對外資不利，結果使中國製電動車的科技水準遠不如外國車。

費、崔兩人都指出，落實智財權保護絕非川、習兩人握握手、拍拍照就能搞定，關鍵仍在於執行的細節，包括制訂一整套新法律，或更加重視既有的規則，而不只是口頭承諾。這場貿易戰仍有希望和平收場，但問題在於雙方的互信正在減弱中。

川普習近平

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