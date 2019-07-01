美中貿易談判重啟 但障礙猶存

2019-07-01 17:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合30日電



華爾街日報報導，川普總統與中國國家主席習近平上周設法讓美中貿易磋商重回軌道，但如今兩人都將面臨更艱鉅的挑戰，亦即安撫各自政府要求絕不讓步的強硬派。

習近平面對黨內領導層和國營企業執行長的壓力，他們認為美方亟欲摧毀北京政府領導的經濟模式，這是中國成為全球強權和美國勁敵的主因之一。

川普則面臨共和黨內部懷疑派聲浪，部分黨內同志認為他會在任何協議中退讓太多，且擔心川普的部分任命人選。

美國大選腳步逐漸逼近，川普必須安撫商界倔強的支持者和農業州受加稅重創的選民。

白宮顧問、哈德森研究所(Hudson Institute)中國問題學者白邦瑞(Michael Pillsbury)說：「我看到川習兩人的某種相稱，他們都有需要贏得支持的基層；在中國，鷹派強調不想要自由市場，要更獨斷的中國；在美國方面，基層不想要被中國剝削或占便宜。」

為讓美中貿易重啟磋商，川普同意暫緩實施3000億元的中國商品懲罰性關稅，且指示商務部修改禁令，允許華為購買不影響國安的美國高科技設備；北京則同意購買更多美國農產品。

川普對華為的反覆舉措招致批評，共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)推文寫道，對華為的任何讓步「將會摧毀(當局)威信。」

川普的前貿易磋商員、國際貿易諮詢機構McLarty Associates高級顧問郭嘉明(James Green)說：「如果達成在國安範疇內的華為協議，可能會劍拔弩張。」

知情人士透露，川普認為華為是籌碼也是美國企業的商業對手，而非目前對中棘手問題的一部分。

長期批評川普的前財政部長鮑森(Hank Paulson)形容，川普是當前政府內部就華為協議爭論不休的「穩健力量」。