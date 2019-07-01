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川普放行華為？ 庫德洛：只是貿易復談協議之一

2019-07-01 15:06世界日報 編譯中心╱綜合30日電

川普總統29日在日本G20峰會會晤中國國家主席習近平後表示，將在不危害國家安全的情況下允許美國公司向中國的電信設備大廠華為繼續供貨，被一些國會議員批評為對華為的「大赦」。佛州共和黨籍參議員魯比歐直指川普的宣布是「災難性的錯誤」，並誓言國會將透過立法恢復對華為的限制。不過白宮經濟顧問庫德洛30日緩頰說，川普總統鬆綁華為禁令並非「大赦」，是把它當成與中國恢復貿易談判的協議一部分。

庫德洛在接受周日福斯新聞(Fox News Sunday)訪問時表示，川普與習近平決定重返談判桌，是「非常了不起的事」(a very big deal)。不過庫德洛也表示，雙方對於可能達成貿易協議並無具體承諾，且無時程表，而中國仍須處理美國所稱在5月初導致協商破局的問題。

庫德洛重申在談判破局數日前所做的評估，即當時美中已達成90%的貿易協議。他說，剩下的10%將是最難的，因為許多懸而未決的議題，包括網絡攻擊、中國要求美國公司轉讓他們使用的技術、中國政府對本國公司的補貼、以及美國向華為公司出售技術產品等。

他說，美中貿易談判沒有時程表，「談判將會持續一段相當長的時間」。

在「川習會」後，美中正恢復貿易協商並暫緩互相加徵新關稅。川普還表示他將鬆綁對華為的限制，不過這項讓步激怒了國會議員，包括部分共和黨人士。

參院民主黨領袖舒默發推文說，「華為是我們能夠讓中國公平貿易的少數有效槓桿之一。如果川普總統像他似乎正在做的那樣退卻的話，將極大削弱我們改變中國不公平貿易行徑的能力」。

一些共和黨議員則認為，華為若獲解禁，就可以繼續在海外銷售的產品中插入情報竊聽的芯片。共和黨參議員魯比歐誓言，如果對華為的禁令解除，就通過立法重新恢復，讓總統無法否決。

不過庫德洛說，他預期商務部在部長羅斯的帶領下，將「發出一些暫時性的許可證」，讓美企可銷售產品給華為，尤其是從其他國家普遍能取得的產品。

庫德洛說：「這並不是大赦」。他說，川普和國會議員一樣擔心國安問題，他計畫會見參議員來討論這一問題。華為仍在美國的「實體清單」(Entity List)內。實體清單中的外國企業和個人需遵守特定的出口和技術轉移許可規定。

川普則在30日在南韓訪問時，向記者表示在美中貿易戰中，聯準會「完全沒有幫助我們」，不過「儘管如此，我們贏了，還是大贏，因為我們創造了無與倫比的經濟」。

此外，對於民主黨總統參選人質疑美國經濟並未惠及所有美國人，庫德洛說：「我並不太明白。我聽了他們的一些政策以及一些敘述。我不明白他們所說的是哪個星球。美國經濟正在蓬勃發展。」

川普共和黨

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