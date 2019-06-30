川普放過華為 對中鷹派大挫敗

2019-06-30 23:55 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韻涵 ／綜合報導



美國總統川普（左）六月廿九日在大阪與大陸國家主席習近平（右）會面。 （路透） 分享 facebook

美國總統川普六月廿九日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會後，宣布暫緩對中國輸美商品追加懲罰性關稅，鬆綁美國對華為的禁令。華盛頓郵報分析，中國、華為、美國零售商和消費者、華爾街是這次「川習會」的贏家，輸家則是白宮與國會的鷹派、二○二○年民主黨參選人，而此舉對川普的影響仍待觀察。

峰會前夕，就有消息傳出川普對三千億大陸商品加徵關稅的行動會喊停，換取習近平願意在Ｇ20峰會和川普會面，習近平還會向川普提出重啟貿易談判的先決條件是鬆綁華為購買美國科技產品的禁令，並取消對所有中國產品加徵的懲罰性關稅。

分析家多半認為，川習會結果是中國大獲全勝，川普同意暫緩追加關稅並鬆綁華為禁令，只差沒有解除已對大陸商品加徵的關稅，習近平則允諾購買更多美國農產品。

華郵指出，判斷中美貿易戰休兵會持續多久仍太早，但現階段的輸家和贏家已很明顯。

中國是大贏家，美方顯然妥協，只要美中官員持續磋商，川普就不會對三千億美元中國商品追加關稅。去年底川習在阿根廷舉行峰會，會後川普給予大陸九十天談判期限，期限過後若無結果就對大陸加徵關稅，這次美方卻沒有或尚未對談判設定期限，美國華爾街日報還報導美國對大陸加徵新關稅之舉已無限期延後。

華為也是贏家。美國五月將華為列入出口管制黑名單，禁止美企與華為做生意。川普同意鬆綁華為禁令，允許美國企業賣產品給華為，堪稱華為一大勝利，也代表川普願將華為納入協商，這正是北京亟欲爭取而部分川普顧問反對的內容。

停止加徵關稅則讓美國零售商和消費者獲益。川普原本威脅加徵關稅的三千億美元大陸商品，一旦加稅，進口商和零售商不是自行吸收就是漲價。

至於最大輸家，無疑是川普政府與國會的對中鷹派。許多擔憂中國影響力日益擴大將挑戰美國經濟與國家安全的政府官員，很難滿意這樣的結果，其中包括美國國務卿龐培歐與白宮貿易顧問納瓦羅。

美國國會對中鷹派也很不滿。聯邦參議員盧比歐與參議院民主黨領袖舒默都對川普在貿易談判中對中國讓步表示震驚。盧比歐說，他將推動立法恢復對華為的限制。舒默也推文說，川普對華為退縮，會降低美國改變中國貿易手法的力道。

此外，民主黨也是輸家。參加民主黨總統初選的參選人持續批評川普的貿易政策，認為川普使用關稅是錯誤方式，川普決定停止對中國加徵關稅，將使民主黨較難在貿易上批評川普。

另一方面，川普本人是輸是贏尚難評判。華郵指出，重啟談判有利於市場與經濟，特別是明年將進入選舉年。但他對中國讓步太多，川普似乎非常渴望與中國合作。

美中經濟關係前景也同樣混沌。川普的讓步是否能促成中國接受企業環境等變革，目前仍不清楚。