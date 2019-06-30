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美中休兵！美農民歡呼 盼協議恢復大規模出口

2019-06-30 17:33世界日報 編譯盧炯燊／綜合29日電

川普與習近平藉出席G20峰會而舉行會談，同意停止貿易戰恢復談判，中國也同意購買美國農產品，美國農民及農業組織對此均表示歡迎，但更多人認為兩國更需要一份全面協議，以恢復美國作物及肉類的大規模出口，使脆弱的農業經濟得以復元。

世界兩大經濟體之間的貿易戰，已嚴重影響美國農業，它歷經多年的低迷，導致出現收入低，破產率上升的情況；而過去一年，中國對美國農產品實施報復性關稅更令業界雪上加霜，從大豆，豬肉到乳酪，都大大壓低了美國農產品的出口及價格，加上年初的惡劣天氣，令業界的境況更加難堪。

當川習會後傳來貿易戰暫時休止的消息後，不少農民、豬農等均大受鼓舞；不過也有豬農表示，一切還待真正落實後才可令人相信。

全國豬肉生產者委員會(National Pork Producers Council)發言人蒙羅(Jim Monroe)歡迎美中初步達成協議的同時，也敦促相關官員繼續努力，取消中國對美國豬肉開徵50％的關稅。

他表示：「解決貿易糾紛的任何進展，都值得歡迎，因為這些糾紛阻止了美國豬肉向中國銷售的歷史性機會。」他指的是中國爆發「非洲豬瘟」，對外需求大增，然而因為美中貿易戰而使美國豬農錯失這個機會。

種植玉米的農民則認為，儘管今春異常的潮濕天氣影響今年的玉米和大豆收成，推高了最近幾周農作物價格，但長期來看，農民仍然需要確定他們最大的出口市場，例如中國和墨西哥，仍然是可靠的買主，

川普政府今年初曾承諾提供160億元，協助因受美中貿易戰所影響的農民，與去年頒布的120億元計畫相呼應，但更多農民表示，他們更願意聯邦政府展開自由貿易及擴大出口市場，這才真正讓他們受。

「農場雜誌」(Farm Journal)在6月份對1129名農民的調查顯示，74％的受訪者強烈認同或有點認同川普總統的表現；然而，另一項調查卻顯示，農民對農業經濟的悲觀情緒正在上漲。

普度大學(Purdue University)與芝加哥商品交易所集團(CME Group)對400名農民展開的調查顯示，5月份，農民對經濟前景的看法，跌至2016年10月以來的最低水平。

農民川普

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