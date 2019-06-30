川普解禁華為 給了救生索沒給救生艇

2019-06-30 17:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合29日電



川普29日(美東28日晚)同意放寬對華為的限制，惟涉及國安問題的商品除外；華爾街日報分析，「川普總統給華為拋了一條救生索，但未提供救生艇」；而野獸日報(Daily Beast)則指川普對中國屈服。

科技儼然成為美中貿易戰的核心議題，華為則是美國採取行動的主要目標；過去一年來，當局專攻華為的美國客戶，並試圖引渡在加拿大落網的華為創辦人任正非長女孟晚舟，且在5月基於國安威脅，將華為列入商務部的出口管制黑名單，限制華為採購美國科技的能力。

尚不清楚川普對華為讓步的影響程度多大，但智庫「新美國」(New America)的中國科技政策問題專家薩克斯(Samm Sacks)表示，任何政策退讓，都會招致主張對中強硬的兩黨部分議員批評。

川普對華為的舉措反映美方去年限制中國「中興通訊」(ZTE)之舉；美方當時以中興通訊違反美國制裁為由，全面封殺中興通訊，卻在爭端達成協議後，解除其銷售禁令；川普當時甚至說，這是他「幫中國國家主席習近平一個忙」。

薩克斯說：「對華為政策轉彎的後座力會比中興通訊還強10倍，但若不解除禁令，意謂北京不太可能做出貿易讓步。」

華為去年購買價值110億元的美國晶片和軟體等產品，當局對華為的禁令引起美國企業強力反彈，影響智慧手機銷售，且讓5G無線科技發展蒙塵。

但歐亞集團(Eurasia Group)全球技術主管崔歐羅(Paul Triolo)表示，若僅解除消費產品供應元件，「助益不大」，因為華為的核心事業是替通訊商打造基礎建設網路。

中國問題專家章家敦(Gordon Chang)在「野獸日報」撰文，列舉川普對中國出爾反爾的舉措，指川普在G20峰會的發言無異於誇大且顯然枉顧美國國安，藉此換取美國購買更多初級產品。