美中休兵！中國大贏家 華府鷹派眼睜睜輸了

2019-06-30 17:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合29日電



川普總統在20國(G20)峰會上緩和貿易戰緊張情勢，宣布暫緩追加懲罰性關稅，獲得業界讚賞；華盛頓郵報分析，中國、華為和美國企業是贏家，輸家則是白宮與國會鷹派、2020年民主黨黨參選人，而此舉對川普的影響仍待觀察。

峰會前夕，外界預期川普會以加稅和制裁華為加強對中施壓力度，不料中國竟大獲全勝；川普同意暫緩追加關稅並鬆綁部分華為禁令，中國國家主席習近平則允諾購買更多美國農產品。

華郵指出，判斷貿易戰休兵是否持續仍太早，但現階段的輸贏已見，另有影響不明的部分仍待觀察。

贏家

中國

美方妥協，只要美中官員持續磋商，川普就不會對3000億元中國商品追加關稅，且放鬆對華為的制裁。

美企

川普揚言對中國製智慧手機、嬰兒用品和鞋子加稅，重創經銷商；經銷商幾乎從中國進口所有商品，且正準備為7到9月的購物季屯貨。

華為

美國5月基於國安威脅將華為列入出口管制黑名單，禁止美企與華為做生意。

川普同意鬆綁華為禁令，對華為堪稱一大勝利，也代表川普願意將華為列入磋商，這正是北京亟欲而部分川普顧問反對的內容。

輸家

白宮鷹派

考量中國對美國經濟和國安的影響，白宮鷹派不會歡迎川普這項決定；對中國立場強硬的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)主張對中國全面徵稅，卻坐在G20談判桌的盡頭，眼睜睜地看著川普同意解除對中國商品的所有關稅。

國會鷹派

兩黨議員就川普對中「示弱」提出警告，川普對華為鬆綁肯定會招致批評。

2020年民主黨參選人

民主黨參選人難以在貿易問題上攻擊川普，僅印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)27日在辯論中，批評川普以關稅追殺中國卻害到消費者是錯誤的決定；但川普此舉正好拯救了消費者的荷包。

川普在G20的表現對他的影響仍待觀察，他恢復美中貿易磋商，有助競選連任，但他撤回對中國、歐洲等國的貿易威脅，不太可能與各國繼續貿易磋商；美中可能達成貿易協定，但此次交手變成美方較願意與中國談了。

川普總統在20國(G20)峰會上緩和貿易戰緊張情勢，宣布暫緩追加懲罰性關稅，獲得業界讚賞；華盛頓郵報分析，中國、華為和美國企業是贏家，輸家則是白宮與國會鷹派、2020年民主黨黨參選人，而此舉對川普的影響仍待觀察。 美聯社 分享 facebook