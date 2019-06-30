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川金38度線見面：板門店DMZ的「川金三會」突襲式會談

脆弱的和平！中國雖勝利 但將漸失去世界工廠角色

2019-06-30 17:09世界日報 記者胡玉立／綜合報導

川普總統29日與中國國家主席習近平達成貿易休戰協議，紐約時報分析指出，雙方討論細節至今不明朗，但從大綱來看，此協議可能重整全球經濟秩序，破壞中國數十年來建立的世界工廠角色。

紐時指出，美中經濟衝突為全球經濟增長蒙上陰影，現在雙方達成的和平狀態仍十分脆弱，隨時可能因分歧而瓦解；而且即便休戰，影響仍揮之不去，因為雖然關稅暫時不再上升，但美國未來數月或數年內仍將對中國商品廣泛實施關稅。

美國雖放緩對中國高科技公司華為的潛在破壞性懲罰，但全球各地企業幾乎肯定會繼續將其供應鏈從中國轉移出來。

賓州大學當代中國研究中心主任戴傑(Jacques de Lisle)表示，「只要威脅仍然存在，依賴這些長期供應鏈就有風險；企業不喜歡不確定性，而當前的不確定性仍在延續中。」

紐時指出，日本大阪G20的川習會談結果，其實和12月1日的布宜諾斯艾利斯川習會結果類似，都是美國暫時不對中國商品徵收更高關稅；當時的休戰協議持續到今年5月。

美中雙方似乎已將關稅無限期展延，視為次佳解決方案。美方用開徵關稅做手段，企圖逼迫中國政府改變基本經濟政策。北京希望美方取消關稅，卻拒絕徹底改變以國有企業為基礎的工業補貼經濟模式，因為此模式在過去40年讓中國數億人成功脫貧。

對中國來說，大阪會談取得了短期成功，至少川普推遲對中國3000億元商品加徵新關稅，並表示願意削減美國政府對華為施加的限制。最重要的或許是：中國並沒有在立法改革上讓步，美國仍重回談判桌。

北京清華大學經濟學教授朱寧表示，「中國不會在主權方面讓步和示弱。」

但大阪會談達成的休戰協議，也沒有消弭川普建立的貿易壁壘，一連串的企業，從製鞋商到電子製造商正將供應鏈從中國轉移出去；許多公司將陣地轉到越南，今年美國從越南的進口激增。

亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副總裁、前代理副貿易代表溫蒂‧柯特勒(Wendy Cutler)說：「這顯示了極大的不確定性，我們已經回不到過去的狀態了。」

轉變不會在一夜之間發生，中國仍是製造業巨頭，擁有龐大的供應鍊和熟練的勞動力。為客戶提供關稅和供應鏈建議的全球律師事務所貝克麥肯齊(Baker McKenzie)香港辦事處律師考利(Jon Cowley)表示，「整個供應鍊連根拔起是個噩夢。這需要數年甚至數十年的時間。」

大阪川普

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