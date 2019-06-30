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川金38度線見面：板門店DMZ的「川金三會」突襲式會談

川普「特赦華為」 貿易戰暫熄火

2019-06-30 16:44世界日報 編譯劉忠勇任中原莊蕙嘉／綜合29日電

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）29日在日本大阪舉行雙邊會談，兩人會...
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）29日在日本大阪舉行雙邊會談，兩人會前握手。 路透
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川普總統29日和中國國家主席習近平會面後，美中貿易戰又轉趨和緩，將重新恢復談判；美國暫時凍結對中國3000億元輸美商品課徵新關稅的措施，中國也不擴大報復。川普更表示將放寬對華為向美國採購零組件的限制，中國則願意擴大採購美國農產品。

義大利街頭藝術家在米蘭創作的漫畫，題為「智慧的愛」，圖中的川普拿著華為手機，習近...
義大利街頭藝術家在米蘭創作的漫畫，題為「智慧的愛」，圖中的川普拿著華為手機，習近平拿著蘋果手機。 法新社
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川普29日在日本舉行記者會總結G20峰會成果時，針對當前美中關係的定位，他認為美國和中國可以是「戰略夥伴」，而非競爭對手，雙方可以互相幫助；他也提出，希望中國更加開放。他說，目前美國對中國的開放和中國對美國的開放不在同一水平上。

停滯一個多月的美中貿易談判，在大阪川習會後似露曙光，貿易戰暫時停火；儘管長期和平看來仍遙遙無期，但至少排除可能波及全球經濟的立即威脅。華爾街日報說，美對中加徵關稅行動「無限期」延後。

川普還表示 ，他將允許華為向美國供應商採購產品。川普今年5月簽署行政命令，以國家安全為由禁止美國企業與外國電信商往來；商務部隨即宣布將華為列入出口管制實體清單，美國多數供應商被迫切斷和華為的生意往來。

雖然有谷歌、微軟等企業跟進，停止供應產品給華為，但許多矽谷科技公司多次呼籲華府放寬政策。中國商務部也揚言將建立不可靠實體清單制度，對損害其產業或影響國安的企業或組織採取反制。

川普說：「美國企業可以出售設備給華為，我們指的是沒有重大國安問題的設備。」但他並未承諾將華為移除黑名單，最主要考量是國家安全。

川普也說，這次沒有和習近平討論到華為，華為是一個複雜的議題，會留到之後再說，近日會就華為是否移出實體清單的問題進行討論。他也表示，未與習近平提到孟晚舟。

川普29日與習近平會面後表示，「我們將和中國合作，從上次中斷的地方開始，回到正確的軌道上，看看能否達成協議。」他認為談判議題雖然複雜，「但我不急」。

川普宣稱「川習會」的結果「好極了」，比預期更好。他也透露，「許多事情其實28日晚間已經搞定。（美國）與中國關係好得很。至於我們是否能達成協議，時間將說明一切，但雙方關係本身的確好得很」。他還強調，他與習近平繼續擁有「非常好的友誼」。

川普在峰會後的記者會進一步表示，中國同意採購大量農產品後，他暫時不會對中國產品加徵新的關稅。中國媒體僅表示，川普希望中國進口更多美國產品。

川普說：「我們暫緩關稅，他們會買農產品。我們會給他們我們希望他們採購的清單。」

川習會以午餐會議的形式舉行，過程約80分鐘。美方與會人員包括白宮顧問伊凡卡和庫許納夫婦、國務卿龐培歐、國安顧問波頓、商務部長羅斯、財政部長米努勤、貿易代表賴海哲等。中方代表包括國務院副總理劉鶴、國務委員兼外交部長王毅、駐美大使崔天凱、中共中央政治局委員楊潔篪及丁薛祥、商務部長鍾山、全國政協副主席何立峰等。

川普習近平國安

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