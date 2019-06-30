華為部分解禁 川普期達「重磅」協定

2019-06-30 14:06 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



川普總統29日指出，將允許美國公司出售設備和產品給華為。美方學者認為，川普藉此案例，為接下來談判提供指導；以期雙方達成「重磅級」協定，為接下來十年的經貿關係定基調。華為雖獲部分解禁，但危機仍在。

川普29日推文指出，他願意滿足美方科技企業與中國國家主席習近平的要求，允許華為購買美國企業生產的零部件；解禁的零部件，不會影響國家安全。川普還表示，對於貿易談判，他重視的是質量而不是速度。

前勞工部部長（U.S. labor secretary）Andy Puzder撰文指出，他研判川普希望收穫「重磅級」協定，為中美經貿接下來十年甚至20年的發展定基調。Puzder看好協定能使雙方各自獲利。他舉例，川普為華為部分解禁，前提是中方購買更多的美國農產品，以及華為購買的零部件不涉及國安問題。

這筆「交易」對美方來說，將使中國有更多資金流入美國，為美國創造更多就業機會，也解決部分美國企業抱怨川普封鎖華為，對自身造成的生意損失。於中方而言，通訊設備製造巨擘，可避免因科技、技術全面封鎖而陷入困境，甚至一蹶不振。Puzder認為，這就是雙贏的案例，可為雙方接下來的會談提供指導。

即使川普答應為華為部分解禁，但程度仍未可知。新美國智庫（New America think tank）學者Samm Sacks認為，華為的危機仍未解除。他舉例，解禁內容是否包括將華為從商務部的黑名單中移除？隨著中美貿易談判僵持不下，川普是否會改變主意等因素，都使華為仍然深陷危機中。

調研公司Eurasia Group的地理技術負責人Paul Triolo表示，如果川普允許向華為解禁零部件供應，只在消費類商務（consumer business）領域，對華為的幫助並不大。因為華為的核心業務是為電信運營商搭建的通訊網絡。