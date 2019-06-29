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貿戰休兵 全球鬆口氣

2019-06-29 23:31聯合報 記者沈婉玉、張瀞文、劉德宜／台北報導

川習會確定美中貿易戰暫時休兵，全球市場鬆了一口氣。圖／聯合報系資料照片
川習會確定美中貿易戰暫時休兵，全球市場鬆了一口氣。圖／聯合報系資料照片
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川習會」帶來正面訊息，美中貿易戰休兵，美國總統川普還加碼指出，會允許美國公司繼續賣零件給陸企華為。法人指出，川習會內容符合市場最佳期待，明（一）日包括台股在內的全球主要股市可望有慶祝行情，華為、5G、蘋果概念股有機會跌深反彈。

至於川習會後的影響，法人估美國聯準會（Fed）仍會降息二次，但幅度縮減；美國對華為制裁不會放手、科技業獲利仍會下修；外資會因聯準會降息與美中貿易戰再現和緩而回流台股，台股朝「萬一」關卡方向前進。

新光投信董事長劉坤錫表示，川習會結論「比市場預期還好一些」，預料股市將朝正面發展，尤其對華為概念股將帶來明顯的刺激；不過，貿易戰只是休兵未結束，「投資仍要戰戰兢兢」。

美中貿易戰暫時休兵，將為市場帶來樂觀氣氛，外匯交易員表示，預期熱錢將繼續在新興市場尋找機會，帶動亞幣走勢偏升，新台幣兌美元匯率將再測卅一元整數關卡，甚至挑戰卅點九元。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，目前全球經濟表現算不錯，但經濟復甦的速度已開始放緩，如果美中貿易戰可以進入談判，美國聯準會（Fed）又再採取寬鬆貨幣政策，預計下半年可以維持上半年表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中雙方重啟貿易談判，短期市場的關注焦點，將轉向美國聯準會降息政策及貿易談判的推進上。整體來看，中長期成長趨勢不變，陸企增加非美系供應商的趨勢不變，全球持續生產基地轉移的也腳步不會改變。

凱基投顧董事長朱晏民昨日一早就守候外電訊息、並召開視訊會議研判後市。他指出，川習會內容符合預期，明天台股會有慶祝行情，蘋概、華為概念股都會有所表態。

統一投顧董事長黎方國認為，美中將重新回到談判桌上，有談判就有希望，這點超出原先市場預期。雖然世事難料，不知何時重啟戰火，但兩國領袖決定暫時休兵，至少未來兩、三個月不致再大幅影響金融市場，股市有上揚的空間。

川習會台股聯準會華為貿易戰

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