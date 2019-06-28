美中談判若破局 川普還備妥「B計畫」

2019-06-28 00:23 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿六日電



川普表示，他認為美中可能達成貿易協定，一旦未達成貿易協定還有「Ｂ計畫」。 （法新社） 分享 facebook 美國總統川普與中國大陸國家主席習近平明天將於Ｇ20舉行「川習會」，川普廿六日表示，儘管他認為美中可能達成貿易協定，但也提出一旦未達成貿易協定的「Ｂ計畫」，也就是美國準備好對其餘中國大陸輸美商品加徵關稅。

川普於台北時間廿七日飛抵日本，廿八日至廿九日赴大阪出席Ｇ20，廿九日至卅日訪南韓，根據白宮提供的行程，川普與習近平將於廿九日上午十一時卅分（台北時間十時卅分）會面。

川普出發前在白宮受訪，被問及是否可能與中方達貿易協議，川普說，有可能，他將與俄羅斯、中國大陸等許多國家領袖會面，要談很多事情；美國多年來被所有國家剝削，他們將不能再這麼做。

川普廿六日接受福斯商業頻道專訪時指出，如果美中不達成協定，他將會實施額外的關稅；川普說，美中可能達成協定，但他也滿意美國現在狀態，因為美國增加大筆進帳，這對中國大陸來說不是件好事，但對美國是好事。他說，中方比美國更希望達成協定，而美國必須得到一個很好的協定才行。

川普表示，「我對中國的Ｂ計畫是每個月對中國產品加徵數十億美元關稅，且與中國的生意往來將愈來愈少」。

他說，如果擴大懲罰性關稅課徵範圍，稅率可能是百分之十，而非百分之廿五。他表示，「我的Ｂ計畫有可能成為Ａ計畫；Ｂ計畫是如果我們談不攏，就加徵關稅，稅率可能是百分之廿五，但也可能是百分之十」。

彭博資訊報導，另一種可能選項是美中恢復談判，並暫緩對另外三千億美元大陸產品加徵關稅。

川習去年底在阿根廷會談後，達成休戰協議，之後進行多輪談判，但今年五月川普稱中方試圖重談協定，他決定對價值兩千億美元大陸輸美商品加徵關稅的稅率從百分之十調至百分之廿五；川普政府也宣布，擬對額外約三千億美元大陸輸美商品加徵關稅，已於本月底舉行聽證會，目前尚未啟動新一波關稅措施。