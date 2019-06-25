中方G20前獲報告：有能力應對貿戰影響

2019-06-25 17:09 世界日報 中國新聞組／北京25日電



中國國家主席習近平即將赴日本出席20國集團（G20）領導人第14次峰會。中國外交部部長助理張軍24日表示，習將出席峰會四個階段全體會議，還將同多國領導人舉行雙邊會見。此外，對於中美兩國元首即將在此次峰會見面討論貿易爭端，有港媒披露，中方在會前獲得一份「報告」，其中顯示北京完全有能力應對貿戰影響，毋須此時對美國做出讓步，更惹外界關注。

香港大公報報導，G20領導人第14次峰會將於6月28日至29日在日本大阪舉行。

張軍表示，習近平連續第七次出席或主持G20峰會，充分體現中方對G20合作和全球經濟治理的高度重視。習近平將出席峰會四個階段全體會議，參加關於世界經濟和貿易、數字經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題的討論。

本報系聯合報報導，中國外交部和商務部等多個部委，昨天早上召開聯合吹風會，介紹習近平出席峰會的有關情況。

張軍表示，習近平在大阪期間應多國領導人要求，分別進行會見，亦會與金磚國家，中俄和中非等領導人，舉行非正式會議。

此外，在外界聚焦中美貿易戰習近平與美國總統川普的會面之際，中央社引述香港南華早報報導，北京清華大學近日提交中美貿易戰報告書指出，北京完全有能力控制貿易戰對中國經濟造成的不利影響。

報告表示，未來15年內中國的中產階級將增加到8億人，是中國經濟發展的強有力支持，北京沒有理由在G20峰會向美國示弱。