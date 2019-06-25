親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

中方G20前獲報告：有能力應對貿戰影響

2019-06-25 17:09世界日報 中國新聞組／北京25日電

中國國家主席習近平即將赴日本出席20國集團（G20）領導人第14次峰會。中國外交部部長助理張軍24日表示，習將出席峰會四個階段全體會議，還將同多國領導人舉行雙邊會見。此外，對於中美兩國元首即將在此次峰會見面討論貿易爭端，有港媒披露，中方在會前獲得一份「報告」，其中顯示北京完全有能力應對貿戰影響，毋須此時對美國做出讓步，更惹外界關注。

香港大公報報導，G20領導人第14次峰會將於6月28日至29日在日本大阪舉行。

張軍表示，習近平連續第七次出席或主持G20峰會，充分體現中方對G20合作和全球經濟治理的高度重視。習近平將出席峰會四個階段全體會議，參加關於世界經濟和貿易、數字經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題的討論。

本報系聯合報報導，中國外交部和商務部等多個部委，昨天早上召開聯合吹風會，介紹習近平出席峰會的有關情況。

張軍表示，習近平在大阪期間應多國領導人要求，分別進行會見，亦會與金磚國家，中俄和中非等領導人，舉行非正式會議。

此外，在外界聚焦中美貿易戰習近平與美國總統川普的會面之際，中央社引述香港南華早報報導，北京清華大學近日提交中美貿易戰報告書指出，北京完全有能力控制貿易戰對中國經濟造成的不利影響。

報告表示，未來15年內中國的中產階級將增加到8億人，是中國經濟發展的強有力支持，北京沒有理由在G20峰會向美國示弱。

G20峰會習近平北京
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

G20前夕軍事角力…美軍機飛南海 疑偵蒐遼寧艦

2019-06-25 17:08

G20川習會前談判姿態放軟 中方籲美互相讓步

2019-06-25 17:06

美國時代雜誌：美擱置對台20億軍售

2019-06-25 14:14

川習會求突破？ 白宮官員：川普滿意任何結果

2019-06-25 14:01

中製科技產品變貴 美消費者延後升級

2019-06-25 14:00

憂遭牽連 華為美部門切割母公司

2019-06-25 13:58

G20「川習會」美官員：核心要求不變

2019-06-25 11:40

陸官媒評貿易戰 以和為貴對槓叢林法則

2019-06-25 11:20

深怕G20川習會前惹毛中國 傳美財長阻止對台軍售

2019-06-25 11:05

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

停擺月餘 劉鶴與賴海哲熱線

2019-06-25 09:11

鋪路G20川習會 陸代表：貿易談判應互讓步

2019-06-25 00:10

美企5G設備擬禁陸製 恐撼動全球製造業

2019-06-24 23:57

美5G設備擬封殺中國生產 智邦、啟碁、中磊等可望承接大單

2019-06-24 23:46

聯邦快遞又退華為包裹 陸外交部轟

2019-06-24 23:24

G20川習會若失望收場 專家：離衰退和熊市僅一步之遙

2019-06-24 23:23

美欲全面封禁中國5G設備？ 中共外交部發言人連飆三成語

2019-06-24 17:18

一份報告增信心 G20川習會傳北京不讓步

2019-06-24 16:00

貿易戰火持續 亞馬遜店家難熬

2019-06-24 13:49

中製5G設備 川普擬要求美企業禁用

2019-06-24 13:45

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

陸喊話 貿易談判互相讓步

2019-06-24 23:24
看更多

熱門文章

G20川習會若失望收場 專家：離衰退和熊市僅一步之遙

2019-06-24 23:23

彭博：川普有意終止《美日安保條約》

2019-06-25 12:29

美5G設備擬封殺中國生產 智邦、啟碁、中磊等可望承接大單

2019-06-24 23:46

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55

川普簽署命令 制裁伊朗最高領袖哈米尼

2019-06-25 04:25

深怕G20川習會前惹毛中國 傳美財長阻止對台軍售

2019-06-25 11:05

這就是人間煉獄 帶女友吃飯餐廳坐滿「前女友」

2019-06-25 15:21

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

病危被晾急診室5小時 婦人最終「心臟血液流乾」身亡

2019-06-25 15:07

自己的船自己顧！荷莫茲海峽各國油輪安全 川普不想再保護

2019-06-24 22:13

裝網球的「銅碗」竟是17世紀中國宮廷器物 價值高達1.5億

2019-06-25 12:45

陸喊話 貿易談判互相讓步

2019-06-24 23:24

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

歐洲熱浪來襲 預報說還要更熱

2019-06-24 22:39

年薪868萬 優衣庫母公司獵才開出超高薪

2019-06-25 00:02

6歲兒心臟開大刀 老爸胸口紋相同疤痕刺青

2019-06-25 12:23

前外長入境香港遭拒風波 菲國外長批副總統呆子

2019-06-24 22:26

印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

想癱瘓飛彈系統 美網攻伊朗失敗

2019-06-25 00:10

印度空軍：第5代輕型戰機10年內完成研製

2019-06-24 22:24

比特幣飆升 挖礦股振奮

2019-06-24 23:57

3歲狗狗不知主人去世 獨守醫院空病床

2019-06-25 14:24

美企5G設備擬禁陸製 恐撼動全球製造業

2019-06-24 23:57

又有粗心家長！疏忽致兩童熱死高溫車內

2019-06-25 00:41

親媽多年重複「這句」超傷人話！心碎女砸千萬動刀300次變「怪獸」

2019-06-25 16:20

專欄作家控20多年前遭性侵 川普：她不是我的菜

2019-06-25 10:31

美股標普500指數小幅下跌 市場關注G20川習會

2019-06-25 06:57

聯邦快遞又退華為包裹 陸外交部轟

2019-06-24 23:24

伊朗暗示若美國解除制裁 願意協商新的讓步措施

2019-06-24 20:56

失算的厄多安 被庫德族補刀

2019-06-25 00:10

貝萊德：金價年底預料收高 因Fed更偏向鴿派

2019-06-24 20:08

西貢時報：鴻海考慮在越南興建電視螢幕組裝廠

2019-06-25 08:09

川普祭出挑釁制裁 斷絕伊朗最高領袖哈米尼財源

2019-06-25 06:44

招商銀行大跌 華郵指牽扯美國對違反北韓制裁的調查

2019-06-25 14:34

英相熱門人選強生和女友吵架後噤聲 外相：別當懦夫！

2019-06-24 21:33

期待川習會晤 美股小漲小跌

2019-06-25 04:58

波洛西探訪紐約皇后區：美國因新移民變得更加美國

2019-06-25 02:32

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普「智障」

2019-06-25 16:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top