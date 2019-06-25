G20前夕軍事角力…美軍機飛南海 疑偵蒐遼寧艦

2019-06-25 17:08 世界日報 中國新聞組／北京25日電



中國國家主席習近平和美國總統川普將在日本二十國集團（G20）峰會會面，就在峰會前夕，中美軍事角力也跟著加劇。一架美軍偵察機23日繞台灣飛行一周，之後轉入南海。軍事專家指出，美軍長期固定對中國東南沿海進行長程海上巡邏及情蒐，不排除是為了偵查中國航母遼寧艦在南海的動態。

中央社報導，追蹤美國軍機動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）揭露，美國海軍一架EP-3E偵察機23日自日本沖繩嘉手納基地起飛後，從台灣南方的巴士海峽通過，一度接近恆春半島12海浬處的領空外圍。其後進入南海。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，目前中國航母遼寧艦及護航編隊自18日進入南海後，一直沒有回航的消息，研判遼寧艦仍在南海進行操演，美軍這時派偵察機進入南海，也很合理，一方面可能是例行性偵查中國東南沿海的任務，順便偵查遼寧艦在南海的動態。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，美軍機通過巴士海峽進入南海，除順便蒐集相關數據情報外，應該也和近日美國軍艦常態化、頻繁化地通過台灣海峽一樣，向周邊國家傳送政治訊息。美國印太戰略的主要措施就是不斷在和中國有關的敏感區域進行武力展示，以抵銷中國的影響力並增加周邊國家對美國的信心。

軍情與航空網站主編施孝瑋表示，他判斷該機應該是要前往中國東南沿海一代進行電子情報的蒐集任務。他說，美軍固定都會在中國東南沿海進行海上的長程巡邏，以及電子情報資料蒐集的任務。

施孝瑋指出，該機與2001年中美軍機在海南島附近空域擦撞的美軍機是同一型號，而當時美軍機也是從日本沖繩嘉手納基地起飛。