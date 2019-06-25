G20川習會前談判姿態放軟 中方籲美互相讓步

2019-06-25 17:06 世界日報 中國新聞組／北京25日電



中國商務部副部長兼國際貿易談判代表王受文24日表示，中美經貿談判團隊正在進行磋商，為中國國家主席習近平和美國總統川普在G20峰會的會面做準備，他呼籲，中美雙方在貿易談判中應互相做出讓步。

本報系聯合報報導，王受文在中國外交部24日舉行的G20記者會上表示，目前全球經濟面臨複雜嚴峻的形勢，特別是單邊主義、保護主義愈演愈烈，加劇了全球貿易的緊張局勢，導致了貿易投資的增速放緩，為世界經濟增長帶來了很大的不確定性。

他指出，中方將推動G20峰會凝聚更多共識，包括建設性地推動世貿組織（WTO）的必要改革，以增強其有效性和權威性；WTO面臨許多深層次的挑戰，中國支持WTO的正常運作和改革。

王受文不指名的批評美國。他說，中國認為個別國家奉行單邊主義和保護主義，濫用貿易救濟措施和國家安全例外，對貿易夥伴施以加徵關稅，可以說構成了對全球貿易投資和世界經濟增長的嚴重威脅。

王受文指出，中方願與各方一道堅持開放政策取向，為各國企業和投資者構建自由公平、非歧視透明和可預見的穩定貿易投資環境努力；中方期望G20峰會對促進多邊主義和反對貿易保護主義發出清晰訊號。他希望美國秉持自由貿易的精神，解除對中國企業單邊措施。

另據香港明報報導，北京大學國際關係學院教授梁雲祥認為，中美之間是長期的根本性矛盾，而非美國某一黨派對中國的矛盾，因此中美貿易爭端可能仍將在未來二、三十年都有機會不斷湧現新問題。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘表示，川習會過後，不排除中美恢復貿易談判的可能，而在談判期間，雙方不採取任何升級貿易戰措施已難能可貴，能否達成基本協議仍待觀察。時殷弘指出，雖然雙方都認為沒協議比壞協議好，但中美對於協議好壞的定義幾乎完全對立，使雙方立場衝突過大。