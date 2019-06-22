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華為控告美國：無故扣押器材近2年

2019-06-22 23:52聯合報 記者林庭瑤／綜合報導

華為向華盛頓聯邦法院起訴美國商務部「無故扣押電信設備」。圖／取自觀察者網
華為向華盛頓聯邦法院起訴美國商務部「無故扣押電信設備」。圖／取自觀察者網
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中美貿易戰變成科技冷戰，美國川普政府封殺華為後，華為廿一日遞狀控告美國商務部「無故扣押電信設備」。

華為聲稱該器材未在美國管制名單內，卻遭美扣押近兩年，要求美方放行並將設備送回中國。

此外，美國商務部廿一日公布最新制裁的科技黑名單，中國五個新科技業入列，將五家發展下一代高效能運算的中國企業列入美國出口管制黑名單，禁止他們取得美國技術和零組件，將重擊中國大陸的超級電腦產業。

這五家是中國科學院旗下的上市公司中科曙光，以及三家設計晶片的關聯企業成都海光集成電路、成都海光微電子技術、天津海光先進技術投資公司，還有隸屬中共解放軍戰略支援部隊的無錫江南計算技術研究所。

路透報導，根據法院資料，華為二○一七年七月，將一套包括伺服器和乙太網交換機在內的電信設備發往位於加州的測試實驗室，測試完成後，當準備將這些設備運回中國大陸時，卻在阿拉斯加被美國政府扣押。

華為原被告知，這類糾紛通常會在四十五天內解決。但近兩年後，這套設備仍然擱置在阿拉斯加。當地邊境管理機構既不願放行，也沒有做出其他決定。華為要求美國商務部判定該運貨是否違法，否則立即歸還。

華為與美國的鬥法愈演愈烈。自華為首席財務長孟晚舟去年底遭加拿大扣押後，美國司法部一月正式起訴華為與孟晚舟，指控其涉嫌銀行及電信欺詐以及竊取商業機密。而華為三月首次反擊，向美聯邦法院提告，控訴美國針對華為的銷售限制條款違憲，請求判令永久禁止實施。華為在控訴中，希望聯邦法院調查美國政府是否涉嫌「非法扣押」或「無故拖延行政程序」行為，並強制美國商務部作出決定，認定被扣設備屬於管制範圍，否則應將設備送回大陸。

黑名單阿拉斯加華為貿易戰
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