美中貿戰 洛杉磯港喊很痛！

2019-06-22 13:08 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



美國貿易代表署（USTR）近日計畫向另外3000億美元的中國商品徵收25%懲罰性關稅，目前正處於徵集公眾意見期。21日，洛杉磯港（Port of L.A）首席執行長Eugene Seroka給USTR寫信，表示對徵收懲罰性關稅的擔憂和關注。除了擔心會對美國消費者、進口商以及港口帶來影響，他也擔心越來越多的美國進口商將目光轉向其他國家後，選擇其他港口，給洛杉磯港帶來負面影響。

目前洛杉磯港超過三分之二的進口量都和中國相關。另一個相鄰港口長堤港（Port of Long Beach）近日公布的貨物吞吐量也大幅下降，港口管理方承認和中美貿易戰密切相關。

在Seroka給美國貿易代表署的信中，他表示對美國政府調查和反制中國不公平的貿易方式表示理解，但依然對政府使用關稅作為反制手段表示關心，可能會引發意料之外的效果。包括消費者將要承擔更高的物價、美國企業的利潤降低以及海運供應商的不確定性等。當然，還有進口商改變貨物進口國，而傷害到洛杉磯港和洛杉磯國際貿易門戶的地位。

目前白宮正在醞釀給3000億美元的中國商品增加25%的懲罰性關稅，這是自5月開始，最新的關稅貿易戰升級。根據華爾街日報的報導，這3000億美元的商品如果最終真的被增加25%的關稅，那麼除了一些醫療設備和器械之外，幾乎所有從中國進口的商品都將被增加關稅。從去年開始的這幾輪增加關稅，都基本避免了服裝、食品等和民生直接相關的生活用品，手機、電腦等電子產品也不在列，但最新這一輪3000億美元的關稅產品目錄中，幾乎無一倖免。

而中國是洛杉磯港的最大的貿易夥伴。在Seroka的信中，他表示去年洛杉磯港經洛杉磯港吞吐的中美兩國貨物價值高達2026億美元，目前，按照貨物價值，港口66%的進口量都和中國相關，按照貨櫃量，64%和中國相關。

美國貿易代表署在徵集公眾意見的公開信中表示，中國在即將達成協議的前期突然毀約，並且還宣布未來將對美國企業有報復行為，美國和中國之間還將會有進一步的磋商。

Seroka在信中表示，額外的關稅已經影響到了港口運營，因為大量貨物都想要趕在關稅上漲之前進入美國。Seroka說，今年1至4月，洛杉磯港和中國相關的貨物吞吐量下降了27.4%。他說，從長期來看，如果美國的進口商逐漸停止從中國進口，轉向其他國家，那麼將可能會選擇其他港口，傷害洛杉磯港，也傷害洛杉磯作為進出門戶的地位。

和洛杉磯港相鄰長堤港近日公布的數據，比洛杉磯港更慘。數據顯示，長堤港5月共處理57萬3000多個標準貨櫃，比去年同期銳驟減16.6%，進口更是驟減19.5%，出口減少15.3%。今年4月底，川普突然宣布自5月1日起，美國給中國價值200億美元的貨物增加25%的關稅。數據難看也在意料之中。

長堤港首席執行長Mario Cordero表示，長達一年的貿易戰，讓很多零售商都提前預定貨物，以防貨物被徵稅，所以越前期的數據越好看，也映襯出近期數據下降較多。而遠洋運輸公司也開始調整運營，以適應貨物貿易減少帶來的問題。

Cordero也對中美貿易戰對長堤港的影響比較擔心。他表示，希望北京和華盛頓之間能早日達成協議，否則長期的貿易摩擦可能會影響兩國的供應鏈和就業機會。不過Cordero截至目前還沒有給美國貿易代表署寫信。