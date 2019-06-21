美中貿易戰陸客減 華人導遊忙兼差

2019-06-21 12:34 世界日報 記者吳政儀╱芝加哥報導



美中貿易戰波及芝城華人旅遊業，導遊轉行謀生計。圖／世界日報提供 分享 facebook

美中貿易戰至今未見休兵，以接待中國訪團為主的芝加哥地區旅遊業卻已受到波及，華人業者估計，目前抵芝加哥的中國旅遊團、考察團數量，比去年同期平均減少兩成，一些華人導遊生計受衝擊，只得暫時改行開網約車或轉開卡車謀生。

一家芝加哥旅行社業者林先生表示，美中貿易戰對中國訪客到美國旅遊、洽公、甚至投資，還有中國學生來美國中西部遊學、參加加夏令營等各項目的人數，明顯比前幾年的熱度降溫。

他說，以夏令營為例，報團人數相較於去年同期少了三分之一，他表示，經過了解，不少中國學生今年選擇去澳州遊學，林先生也提到，過去願意接待來自中國的官員或學術人員赴美參訪的美國學術、行政或私人機構，對今年下半年接待中國商務團也顯得興趣缺缺。

根據美國商務部最新一期的統計，中國遊客從2018年開始赴美國旅遊和洽公的人數已急劇減少，2008年到2018年間，中國遊客前往美國旅遊和造訪的人數每年以23%的幅度增加，2009年有52萬人，到2017年成長到320萬人，但2018年訪美的中國遊客已降至290萬人。

芝加哥當地接待中國團的導遊王小姐說，明顯感受到今年的接團團數減少，她表示，芝加哥旅遊、參展、洽公旺季為每年5月到9月，然而今年6月的接團率至少減少了兩成，而另外還有約一成旅遊團取消出訪。

此外，王小姐說，接團規模也有所縮減，要使用大巴士的數十人大團明顯變少，她表示，「希望7月和8月帶團率能夠穩定下來，否則今年就難過了」。

剛到芝加哥參加商品展覽的一名中國團員說，接下來能夠赴美出差的機會恐怕會減少，因為現在赴美簽證越來越難取得，此外，中國官方的公務出差經費也越來越難通過核發，還有就是中國遊客對於美國治安有所擔憂，也影響赴美意願。

因應近來來中國遊客的減少，一些華人導遊為保住生計，紛紛找其他打工機會，例如當Uber司機、代購，或去開卡車，一名導遊John說，「芝加哥的旅遊業本來就是看季節吃飯，現在又加上美中貿易戰，導遊前景堪憂。」