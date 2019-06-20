美國出版商警告：若貿易戰升級 恐致《聖經》供應短缺

2019-06-20 17:57 香港01 記者曹毅／報導



出版商們警告，如果貿易戰升級，美國圖書市場將受到嚴重影響，甚至連《聖經》都會供應短缺。 圖／ingimage 分享 facebook 美國政府正就是否對餘下逾3,000億美元中國貨品加徵關稅。有在周二（18日）參加日美國對華提升關稅聽證會的出版商們警告稱，如果貿易戰升級，美國圖書市場將受到嚴重影響，甚至連《聖經》都會供應短缺。

據《彭博》周三（１9日）報道，當天出席「美國3,000億美元對華關稅」聽證會的美國出版商表示，如果政府對華加大關稅徵收力度，那麼包括《聖經》在內的圖書印刷成本將會大增，屆時很可能會出現圖書市場供應短缺局面，其中有代表將《聖經》印刷成本的增加稱為「聖經稅」。

總部位於紐約的全球知名出版公司哈珀柯林斯（HarperCollins）的首席執行官肖沃德（Mark Schoenwald）表示，25%的額外關稅稅率會提升《聖經》的印刷成本以及難度，進而導致該書籍供應短缺，使教會，教堂以及宗教團體的利益受損，而這點是美國政府所沒有考慮到的，因此切勿對宗教團體及教眾徵收「聖經稅」。

有出版商指出兒童讀物市場受較大影響

美國基督教福音教派出版協會（ECPA）會長Stan Jantz指出，宗教人士很清楚本屆美國政府對地區宗教自由持支持態度，因此政府也應該保障教眾在獲取宗教用品方面上的自由。

同時還有很多出版商指出，新一輪懲罰性關稅舉措將對美國兒童讀物市場產生較大影響。

據資料顯示，目前全球最大聖經印刷商為在內地成立的愛德印刷公司，於1988年成立。截至2016年10月，累計為全球70多個地區或國家，印刷1.55億本聖經，每年產出約350萬本。

美國本土印刷產能 不足上世紀80年代已出現

紐約出版商Workman首席執行官雷諾德（Daniel Reynolds）表示，中國的印刷企業在設備上擁有優勢，因為它們能用防水且無毒的印刷材料進行印製，而這正是兒童讀物所需要的。

美國書商協會（ABA）主席菲亞克（Jamie Fiocco）指出，目前該協會大約有四分之一左右的成員經銷的圖書由中國印刷廠印製，《聖經》與兒童讀物的印刷渠道很大程度上都依賴於中國。

美國出版商協會（AAP）副主席辛普森（Luisa Simpson）則表示，美國本土印刷廠產能不足這一情況早在上世紀80年代便已出現，原因是印刷產業毛利率較低。

據了解，在6日18日召開的聽證會上共有48家美國企業的代表受邀出席，並且根據美方公布的3000億美元對華關稅清單中包含了幾乎所有的紙質印刷產品。

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文章授權轉載自《香港01》