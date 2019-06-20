美視中國為威脅 華裔科技人不安「感受敵意」

2019-06-20 17:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



讓職場人員匿名溝通的軟體「盲目」 (Blind)的民調顯示，中美貿易戰以及中國華為電信集團受到抵制，使華裔科技人員感受不利衝擊。

一名亞馬遜員工匿名貼文說：「對中國的貿易戰，尤其是華為案，讓我愈來愈覺得成為目標。我連對身為華人都無法再感到自在，因為許多美國人現在把中國視為威脅。」

華為是全球第二大智慧手機廠商，而谷歌已不讓華為獲得安卓操作系統的更新，美國其他晶片廠商也停止向華為供貨。

「盲目」應「衛報」委託提出這個問題：「你認為中美貿易戰緊張對立升高，以及對華為的關切，對與中國有關係和被認為是華人的人，會不會有不利影響？」

有6000多人答覆這個問題。在硬體或半導體公司工作的人，有將近三分之二答以「是」或「這種情況已經發生」。製造晶片的高通公司 (Qualcomm)員工最不安，有20%表示華人已面對不利影響，56%預測他們會碰到各種問題。英偉達(Nvidia)和蘋果員工表示關切的比率也很高，其次是谷歌、英特爾和優步(Uber)。

軟體和網路公司人員有48.4%表示會有問題或已出現問題。在各種行業中，中國人表示擔憂的比率最高 (66.7%)，美籍華人和其他東亞族裔的比率為48%，其他族裔為43%。

加州大學法學教授吳華揚說，美國亞裔一直受到雙重效忠的陰影困擾，只要有任何亞洲國家與美國關係緊張，亞裔就會受到牽累，即使他們跟那個國家無關。

矽谷華人協會美籍華人Andy Li說，他注意到校園裡對華人學生的敵意加深，也令人擔心美國亞裔的就業展望，尤其是在科技、網路安全和科學研究領域。

他說，即使你已融入美國，成為美國公民都沒用，你還是國家安全威脅。

美籍軟體工程師Patrick Ma則宣稱他並未感受任何歧視，甚至覺得中國應感謝川普，因為對付華為之類的做法，會迫使華為發展自己的作業系統，對中國經濟有好處。

Snap公司美籍華人產品經理Juliet Shen，擔心種族偵防會影響她那身為科學家的父母，因為中國科學家接連受到間諜指控、懷疑和歧視。她說，這種問題一直讓人有點擔心，最近幾個月和幾年更是嚴重，讓中國學者和科學家心驚膽戰。