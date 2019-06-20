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中美貿易開戰 美國漁業先受害

2019-06-20 13:25台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

川普向中國課徵關稅竟會害到美國！這20年來中國成為魚類加工大國，全世界許多國家在捕到魚後，都會將漁獲送到中國進行去骨或切片等加工，其中也包括美國在內。目前阿拉斯加有3位參議員已用信件的方式提出請求，希望由阿拉斯加出產的青鱈、鮭魚、太平洋鱈等等能免除於對中國課徵的關稅範圍之內。

根據《CNN》報導，川普表示，什麼時候對中國課徵的關稅會從10%調整至25%，並未訂出期限，這使那些必須從中國進口加工魚貨的美國業者感到無所適從。會受到關稅影響的魚種包括青鱈、鮭魚、鱈魚等等。

羅德島州上一間進口並販賣冷凍漁獲的企業老闆喬治表示，他們的行業當中，獲利要達25%是非常困難的，在價格過高的狀況下消費者可能會選擇不吃魚。而因為美國的人力成本高，將加工作業移回美國的可能性並不高。

根據《美國世界與新聞報導》報導指出，美國阿拉斯加州的一位參議員已於5月28日寫信向負責談判的美國貿易代表萊特海澤請求，將阿拉斯加出產的魚類品項排除在向中國課徵關稅的範圍之內，其品項包括青鱈、鮭魚，還有太平洋鱈、石斑魚和比目魚。該信件由另外一位參議員及一位眾議員共同署名。

美國在訂定最終課徵關稅項目列表之前，將先於本周聽聽300位以上進口商的意見。該列表可能會從鞋子到手機等，一旦川普決定徵收關稅，將會波及所有美國從中國進口的產品價格。

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由於很多在美國捕到的魚會被送往中國進行加工，川普對中國課徵關稅反而會衝擊美國漁業...
由於很多在美國捕到的魚會被送往中國進行加工，川普對中國課徵關稅反而會衝擊美國漁業。(photo by Gage Skidmore on Flickr)
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阿拉斯加川普貿易戰
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