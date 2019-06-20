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華為辯護律師資格 檢方將提動議撤銷

2019-06-20 12:47世界日報 記者顏潔恩／紐約報導

負責華為案的檢方團隊離開法院。 記者顏潔恩／攝影
負責華為案的檢方團隊離開法院。 記者顏潔恩／攝影
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華為技術有限公司(Huawei Technologies Co., Ltd)及兩家關聯子公司華為美國公司(Huawei Device USA Inc.)及Skycom Tech涉嫌詐欺金融機構、電信詐欺、妨礙司法等一案，19日在紐約東區聯邦法院開庭；代表華為的辯護律師科爾(James Cole)曾是美國副總檢察長，檢方認為其特殊身分會對該案造帶來衝突，下次開庭將呈交動議，決定是否取消科爾的辯護資格。

司法部於1月28日宣布起訴華為財務長孟晚舟、華為及其在美兩家相關公司，指控涉嫌詐欺金融機構、竊取美國企業商業機密、違反美國對伊朗制裁等23項罪名，其中十項罪名在西雅圖聯邦法院被起訴，13項罪名在紐約東區聯邦法院被起訴。

早前華為的代表律師科爾身分曝光後，檢方認為他不適合繼續為華為辯護；檢方指出，科爾曾是前總統歐巴馬時期的全國副總檢察長，曾接觸不少國家機密資料，檢方擔心這樣的特殊身分將對此案造成利益衝突，因而提出取消科爾的辯護資格。

19日在法庭上，主審法官唐納麗(Ann Donnelly)一開始就定下期限，辯方將在下次庭審呈交動議(motion)，以討論是否撤銷科爾的辯護職務。

檢方接著表示，雖然具體證據尚未公開，但披露這些證據有可能對國家或政府機構構成風險；檢察官索羅門(Alexander Solomon)提到未來庭審將進行混合聽證的可能性，部分機密內容不會在公開庭審下討論。

索羅門還說，紐約案件的華為代表律師已經收到美方提交的70萬頁證據資料，且有意與孟晚舟的辯護團隊分享部分信息；對此，在法官的限制令下，部分被標記為「敏感」的證據將不能在華為法律團隊之外分發，且只能在美國律師的陪同下提供給特定的證人查看，該程序也僅能在美國境內進行。

除非孟晚舟的律師團隊成功制定一項單獨指令(Separate Order)，否則孟晚舟將不會允許查看證據；如果對證據的提交處理存在爭議，律師團隊可向另一組不涉及該案件的政府律師諮詢。

華為案訂於9月4日(周三)再度開庭，在兩個多月的時間內，華為代表律師將審核檢方提供的材料，而檢方將準備提交撤銷科爾辯護職務的動議。

孟晚舟華為
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