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下周G20會習 川普：美中有機會達協議

2019-06-20 00:13聯合報 華盛頓記者張加、記者沈婉玉、羅印冲／綜合報導

美國總統川普（右）將與中國大陸國家主席習近平在大阪G20峰會進行會談，川普18日...
美國總統川普（右）將與中國大陸國家主席習近平在大阪G20峰會進行會談，川普18日表示，他認為美中有機會達成協議。（路透）
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美國總統川普與中國大陸國家主席習近平十八日通話，確定將於下周的大阪Ｇ20峰會期間會晤；川普表示，他認為美中有機會達成協議，因中方希望達成協議，他們不喜歡關稅，而且許多公司為了避免受關稅措施影響而離開中國大陸。

相對於川普的樂觀，白宮幕僚對於Ｇ20川習會卻是看法保留。貿易代表賴海哲十八日在聯邦參議院財政委員會聽證會表示，他不知道如果只靠關稅，能否讓中國不再欺騙。如果有更好的方法，他很樂意聽聽看，但他至今還沒聽到；「我知道用什麼方式是沒效的，那就是與中國對話，因為已經與中國對話廿年了。」

白宮經濟顧問庫德洛則說，美方立場仍然希望中方進行結構性改革，包括竊取智慧財產權、強制技術轉讓、貿易壁壘的問題，而雙方達成的協議必須可執行。

儘管川習會能否達成貿易協議難以預料，但兩人願意會面也為市場帶來樂觀期待，亞洲主要股市昨天全面走高，其中台股在外資買超台股逾百億之下，大漲逾二○八點，漲幅近百分之二；台幣兌美元匯率一度強升一點九三角，終場升值一點七八角、收卅一點三五元，創一個月新高。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）十七日起展開為期七天的聽證會，邀請公司行號及其他相關人士表達對大陸進一步加徵關稅的意見。從時裝業者Kenneth Cole到影音串流平台Roku，許多企業都警告政府加徵關稅將提高成本，最後若非轉嫁至消費者，就是侵蝕公司營收。

川普在被問到若Ｇ20「川習會」順利，是否願推遲下一輪關稅措施？川普說，他認為會議應會很順利，而雙方的工作團隊明天就開始磋商，所以拭目以待；中方希望達成協議，美方也希望達成協議，但這必須是對各方都好的協議才行。

針對Ｇ20川習會，中共外交部發言人陸慷昨天說，兩國元首希望就涉及兩國根本宏觀和方向性考慮的問題交換意見。被問到中方對恢復磋商是否持樂觀態度，他表示沒法預判。

此外，陸慷引述庫德洛的話說，兩國元首通話後，市場反應表明，認為談比不談好。他認為，中美在四十年來的交往經驗已證明，經貿分歧是可以通過協商解決，但必須要基於相互尊重平等互利的基礎，如果雙方都按此原則，相向而行，相信結果肯定是好。

川普川習會台股美元匯率關稅
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