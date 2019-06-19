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美專家：美中經濟「脫鉤」 部分已成現實

2019-06-19 13:46世界日報 編譯中心╱綜合18日電

一年前，很多人對美中經濟「各走各路」還覺得不可思議。經過兩國歷時一年多的貿易戰，分析人士指出，美中「脫鉤」(decoupling)已經成為部分現實。

曾任前副總統白登副國家安全顧問的伊萊．拉特納(Ely Ratner)日前在華府智庫新美國安全中心舉行的年度國家安全會議上說，「我們今天看到的，『脫鉤』(分手)在某種程度上，至少是部分的現實」。

「美國之音」引述拉特納說，他所說的「脫鉤」指的是美中經濟走向幾十年來融合的反面：貿易和投資的相對減少、供應鏈在重新調整、研究和創新互相依存的生態系統在減小。

前總統歐巴馬的國家安全顧問湯姆．唐尼隆 (Tom Donilon)在同一討論會上說，美中在技術和戰略領域的「脫鉤「已經開始。

他認為美中脫鉤的原因包括：中國崛起後挑戰美國在全球的主導地位，導致關係緊張；習近平在國際和國內所採取的一些咄咄逼人的措施；美國提供的一些空白，比中國人預想的要快得多；美國對中國走向民主的設想落空等。

唐尼隆說，即使習近平與川普在6月底的20國集團(G20)峰會上達成部分協議或備忘錄，美中走上分離的趨勢還是會繼續。 他說，如何管理這樣的分離，將是美中共同面臨的挑戰。

華府智庫企業研究所高級研究員、資深貿易和中國經濟專家史劍道(Derek Scissors)說，美國政府中有堅持美中「分離」的一派，主要是來自國家安全界，主要理由是不能再支持中國的軍事發展。

他說，儘管川普不屬於「分離」一派，但一旦他達不到目的，就可能把美中兩國向分離的道路上推得更遠。

新美國安全中心負責能源、經濟與安全項的研究員伊麗莎白·羅森博格(Elizabeth Rosenberg)指出，美國的一些公司已經或是正在作出供應鏈的戰略調整。這種分離不僅僅限於美中雙邊企業，也會影響到其他跨國公司。

習近平
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