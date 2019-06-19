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賴海哲作證：對話20年 無法停止中國欺騙

2019-06-19 13:48世界日報 編譯劉煥彥╱綜合18日電

美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)於18日出席參院金融委員會聽證會時直言，川普總統之所以對中國祭出關稅大棒，是因為與中國對話20年來，一直無法讓中國不再欺騙美國。

「國會山莊報」與美聯社報導，兩黨國會議員都批評川普動輒以關稅威脅其他貿易夥伴，認為如此將拉抬物價、刺激各國報復，並導致美國出口商失去海外市場。

賴海哲在回答參議員提問時說：「我不知道如果只靠關稅，能否讓他們(中國)不再欺騙。如果有更好的方法，我很樂意聽聽看，但我至今還沒聽到。我不覺得是否還有其他選項，而且我知道用什麼方式是沒效的，那就是與中國對話，因為已經與中國對話20年了。」

川普今年以來已對價值2000億元的中國貨品加徵進口關稅，並且威脅對另外3000億元的中國商品同樣加徵關稅，如此一來將形同對所有進入美國的中國貨品都加徵關稅，這使得美國企業界對於川普的貿易策略更焦慮。

賴海哲也說：「我無法預測美國要怎麼做，才能與中國解決這回事，也無法預測美國是否能解決，我希望是可以。」

美國貿易代表署(USTR)從17日起展開為期七天的聽證會，邀請公司行號及其他相關人士表達對中國進一步加徵關稅措施的意見。從時裝業者Kenneth Cole到影音串流平台Roku，許多企業都警告政府加徵關稅將提高成本，最後若非轉嫁至消費者，就是侵蝕公司營收。

不僅民主黨人質疑川普政府做法，連委員會中的共和黨人都表達對美中貿易戰的憂慮，擔心美國農民在海外市場的份額可能降低。

參院金融委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)說：「我同意你說的，強力而有效執行美國貿易法律，可以預防其他國家占我們便宜，但我不同意每次都要動用關稅，才能達到貿易政策的目標，我擔心繼續這樣運用關稅，有損我國與目前貿易夥伴及潛在貿易夥伴的信譽，並且抵銷前所未有稅務改革方案的效果。」

美貿易代表賴海哲18日在參院金融委員會上就川普的貿易政策作證。 (美聯社)
美貿易代表賴海哲18日在參院金融委員會上就川普的貿易政策作證。 (美聯社)
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