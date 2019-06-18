【中美貿易戰延燒】官方主導 陸客來美大減

2019-06-18 13:52 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ／洛杉磯報導



中美貿易戰劍拔弩張，美國近期暴力頻傳，6月初中國外交部、教育部、文化旅遊部在兩天內，三度向國民發布「美國不安全」提醒，以致中國學生暑期來美遊學三至五成打了退堂鼓。洛杉磯華人旅遊業者表示，在三次「提醒」之後，美國華人業者近日也從中國大陸的同行獲知，包括「中國國旅」、「青旅」等，近期不再承接代辦美國旅遊簽證，中國遊客今夏旅美大幅萎縮幾成定局。

每年暑期都是中國父母帶孩子來美國旅遊度假，和商務訪美的高峰期。美中旅遊協會會長許承武17日表示，在中國高層三次提醒之後，洛杉磯旅遊業者16日從中國方面得到消息，包括中國國際旅行社和中國青年旅行社等大型旅遊機構，已停止代辦中國遊客來美業務，預料今年中國遊客來美萎縮比預料的還要嚴重。

中國外交部、文化和旅遊部三度接連發布，中國遊客赴美旅遊安全預警，提醒中國遊客近期謹慎前往美國旅遊。中國外交部指出，「近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等方式騷擾赴美中國公民」，提別提醒中國公民在美國注意安全。

文化和旅遊部表示「近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，中國遊客要充分評估赴美旅遊風險，及時瞭解旅遊目的地治安、法律法規等信息，切實提高安全防範意識，確保平安」。

教育部提醒暑期來美遊學，以及申請來美留學的中國學生，「一段時間以來，中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查週期延長、有效期縮短以及拒籤率上升的情況」。

相關官方聲明對中國來美遊客影響立竿見影。洛杉磯旅遊暨大巴出租業者鹿強表示，往年現在這個時候都是中國學生緊鑼密鼓準備來美旅遊的時候，但最近卻接到不少中國家長和學生詢問退票的電話，對暑期來美旅行安全表示擔心。

鹿強表示，目前詢問退還機票和酒店情況的主要是三大類，一類是中國公立學校組織的暑期來美遊學團，基本上是虧本也要退票；第二類是留學機構和私人遊學項目，目前還是詢問狀態，退留形況待定；還有一些不受政府管轄的私立學校，家長們最關心的是美國的社會治安，是否像政府所警告的那樣，希望孩子暑期旅行確保安全。

鹿強表示，一廂是安全顧慮，一廂是取消原定行程可能要面對相當損失。他表示，美國的酒店通常預訂可以取消，但機票卻麻煩得多。比如很多學校和遊學團體國際機票是團體購買，退票通常罰款很高，而在美國本土的機票一般都能退票，很多家長左右難。他經手今年暑期來美遊學團中，目前大約有25%至三分之一的中國家長和學生，開始打退堂鼓。

許承武表示，据洛杉磯多家華人旅行社反映，不僅是學生暑期遊學團，中國暑期遊客退票的情況，目前也相當嚴重，一些旅行社接到退票退遊電話已超過半數。

他表示，此次美中貿易戰受影響的行業，旅遊業首當其衝。据中國有關方面日前公布的數據，中國公派來美學習人員中13.5%簽證被拒。不久前各國在中國的招生中，美國大學明顯受到冷落，取而代之的是英國的大學，從多年的老二躍升到老大位置；往年每年來美留學生高達25萬左右，英國13萬左右，但愈來愈多中國學生顯然對英國、澳大利亞和紐西蘭等，更有興趣。

根據美聯社5月28日報導，中國赴美旅遊人數在2018年290萬人，較前一年下降5.7%，這是自2003年以來的首次下滑，逆轉了此前持續增長的態勢。

與此形成鮮明對比的是，報導引述的有關統計數據顯示，2000年有24.9萬中國人赴美旅遊，2010年增加三倍，到2015年又增加兩倍。但美國全國公共廣播電臺（NPR）5月31日提供了更多數據：在夏威夷，今年4月中國遊客數量比去年同期下降四分之一；在有大峽谷的亞利桑納州，中國遊客的數量2018年下降了3.7%。

華資旅遊業者表示，目前不用簽證的塞班島，仍是中國遊客前往的例外熱點。剛從塞班回洛的許承武表示，目前中國大陸前往塞班三天四夜包機票只要3000至4000人民幣，加上不用簽證，吸引很多中國遊客，酒店、旅行車全部滿額。

華資業者擔心，與歐共體相比，美國的旅遊並沒有多國優勢，中美旅遊一旦擱置，未來恐怕需要相當長的時間，才能恢復元氣。