中美大國爭主導 貿易戰短期難消停

2019-06-17 19:30 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



貿易戰短期內不會結束！淡江大學中國研究所教授張五岳17日在北威夏季論壇分析，由於中美之間在貿易、價值上差異過大，因此貿易戰短期內不會結束。怡和創業投資集團董事長王柏元也說，美中之間經濟連結甚密，美國發動關稅戰雖傷人10分，卻也自傷7分。

貿易戰為持久戰

張五岳表示，中國近年來成長快速讓美國備感威脅，美國雖然在去年底開始發動貿易戰，但目前貿易赤字還是增加的狀態，因此貿易戰並不是美中間最大的衝突，而是兩國之間對世界地位的主導。中國目前推動的「中國發展模式」對內具有統治正當性，對外也可跟過往西方的發展模式抗衡，讓美國對中國崛起有危機感。

「美、中的對抗除了在貿易上，美國也會對中國市場、政府、國企的發展三角進行打擊，而這是中國發展經濟的關鍵命脈。」張五岳認為，中國也會採取長期抗戰的角度，現在反而是川普因為選舉的關係比較急，不過雖然習近平大權在握，但在美、中對峙上如果走錯一步，對中國的傷害也會很大。

美元投資避險

台新投顧總經理李鎮宇表示，中國副總理劉鶴提出中國的三點底線：1.取消加徵全部關稅2.貿易採購要符合實際產業需求3.中國也有自己的尊嚴，但川普表示，不會簽一個雙贏的協議，因此他推估美國還是想要在貿易戰中獲得多一點便宜。

他也提到，外界普遍對川普跟習近平能在G20達成協議感到樂觀，但在美國主導下，歐洲跟日本供應商也對華為加入制裁行業，因此貿易戰短期難很難達成協議。他也預估如果今年貿易戰加劇，美國的聯準會可能會開始降息，而這會讓全球的經濟陷入衰退，但以投資角度來說，美元、黃金始終是經濟衰退下很好的避險工具。

政府要改善5缺

王柏元則表示，台灣不應該在美中貿易戰下偏向任何一方。台灣的產業跟華為連結很深，雖然華為現在受到美國打壓，但它在非洲跟歐洲都具有一定規模，美國現在為時已晚，他還希望美國可以投資華為，跟進5G科技的發展行列。

他說，貿易戰對美國自己傷害仍重，因此16日開始的3千多億關稅公聽會，官方聽取廠商意見後，是否繼續加徵關稅還很難說。他也呼籲，雖然因應貿易戰導致外資跟台商都想回台灣，但台灣政府還是要致力改善「5缺」的問題，並且要和中國維持穩定的兩岸關係，才會增加回流的投資意願。

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