親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

媒體尖銳提問曾馨瑩 郭台銘霸氣護妻：箭射我這來

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24世界日報 編譯陳韻涵╱綜合16日電

G20鋒會川普（左）與習近平（右）雖有可能會面，但貿易協定仍難以敲定。 路透
G20鋒會川普（左）與習近平（右）雖有可能會面，但貿易協定仍難以敲定。 路透
分享

針對川普總統若與中國國家主席習近平月底在日本大阪舉行的20國(G20)峰會場邊舉行「川習會」，能否達成重大貿易協議的可能性，商務部長羅斯(Wilbur Ross)16日低調以對，稱不會有任何重大進展；但他表示，相信雙方終將恢復磋商。與此同時，美國啟動對中國進口3000億商品再徵25%關稅的程序，最快7月初就可開徵。

「我認為G20峰會頂多出現的或許是一項協議以積極地恢復會談；在總統層級，他們將不會談到如何執行貿易協定的細節。」羅斯接受「華爾街日報」(WSJ)電話訪問時並指出：「頂多就是為磋商的新規則，以及細部技術性會談可能恢復的部分議程。」

羅斯當天出席「巴黎航空展」(Paris Air Show)，與會的航空業主管關切停飛四個月的波音737 MAX客機何時復飛，以及全球貿易衝突對產業前景的影響。

航空等產業領袖密切關注美中貿易磋商的發展，美國官員上月曾表示雙方就快達成協議。羅斯說：「槍林彈雨的戰爭都能止於協商，這場(貿易衝突)也能透過磋商化解，無論是十分鐘、十周、十個月或更久，不好判斷。」美國官員譴責中國代表反悔協議內容，雙方磋商停滯，但中方否認反悔。

美國貿易代表署(USTR)14日宣布，17日起在華府展開為期七天的關稅聽證會，為川普政府針對中國額外3000多億美元商品加徵25%的公開聽證會，聽取美國零售商、製造商和其他企業的相關證詞。

路透報導，17日開始的關稅聽證將於25日結束，之後還有七天的最後反駁評論期，這代表川普總統最快可在7月2日後，啟動新一波關稅升級戰。

這波關稅實施前，川普和習近平28、29日將在大阪會晤，磋商貿易事宜；美中當局尚未正式安排這場會議，但美方多次明示將召開川習會，且若中國不同意會面，則將採取進一步行動。 目前中方未透露習近平是否如期出席峰會。

在巴黎航空展上，羅斯表示華府將持續推動有利美方的貿易條款，呼籲北京回到談判桌，「中方造成這場危機，他們必須讓我們知道，我們會回到原本的地方，藉此終結這場危機。」

川普習近平G20峰會
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

美企請願：除了中國貨 根本無美國貨可買

2019-06-17 14:14

美晶片供應商施壓華府 要求放寬華為禁令

2019-06-17 14:10

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

受貿易戰打擊 中國尋求印、俄相助

2019-06-16 15:35

中美貿易戰 企業走鋼索

2019-06-16 13:38

華郵社論：川普對中國策略失敗 可能引發更大衝突

2019-06-16 11:59

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-13 08:52

川普又放話了 習近平不去G20 立刻加稅

2019-06-11 00:42

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41
看更多

熱門文章

影／坦克全速撞汽車 BMW瞬間消失...只剩底盤

2019-06-16 16:23

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

受貿易戰打擊 中國尋求印、俄相助

2019-06-16 15:35

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

NASA觀測火星 星際迷航記成真？

2019-06-16 18:33

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

2019-06-17 11:00

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

日本將對塑膠袋收取費用 預計2020東奧前實施

2019-06-16 19:55

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

紐西蘭2輕型飛機空中相撞 2駕駛身亡

2019-06-16 16:49

貝瑞特 前英特爾董娘掌空軍

2019-06-17 00:24

艾爾段：購俄S-400飛彈7月上半月開始交付

2019-06-16 18:01

遇襲油輪案 美沙同聲指控伊朗

2019-06-17 00:54

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

前Fed副主席預測 川普連任鮑爾走人

2019-06-17 08:20

以色列報恩！ 總理為戈蘭高地殖民區「川普高地」揭牌

2019-06-17 10:08

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

美伊鷹派聲量 左右兩國是戰是和

2019-06-17 00:54

執行長史旺：貿易戰迫使英特爾 檢討供應鏈布局

2019-06-17 08:11

旅日作家李琴峰 最新作入圍日本芥川賞

2019-06-17 08:10

台股ADR上周五全軍覆沒 台積電大跌逾4%

2019-06-17 07:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top