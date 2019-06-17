美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合16日電



G20鋒會川普（左）與習近平（右）雖有可能會面，但貿易協定仍難以敲定。 路透 分享 facebook

針對川普總統若與中國國家主席習近平月底在日本大阪舉行的20國(G20)峰會場邊舉行「川習會」，能否達成重大貿易協議的可能性，商務部長羅斯(Wilbur Ross)16日低調以對，稱不會有任何重大進展；但他表示，相信雙方終將恢復磋商。與此同時，美國啟動對中國進口3000億商品再徵25%關稅的程序，最快7月初就可開徵。

「我認為G20峰會頂多出現的或許是一項協議以積極地恢復會談；在總統層級，他們將不會談到如何執行貿易協定的細節。」羅斯接受「華爾街日報」(WSJ)電話訪問時並指出：「頂多就是為磋商的新規則，以及細部技術性會談可能恢復的部分議程。」

羅斯當天出席「巴黎航空展」(Paris Air Show)，與會的航空業主管關切停飛四個月的波音737 MAX客機何時復飛，以及全球貿易衝突對產業前景的影響。

航空等產業領袖密切關注美中貿易磋商的發展，美國官員上月曾表示雙方就快達成協議。羅斯說：「槍林彈雨的戰爭都能止於協商，這場(貿易衝突)也能透過磋商化解，無論是十分鐘、十周、十個月或更久，不好判斷。」美國官員譴責中國代表反悔協議內容，雙方磋商停滯，但中方否認反悔。

美國貿易代表署(USTR)14日宣布，17日起在華府展開為期七天的關稅聽證會，為川普政府針對中國額外3000多億美元商品加徵25%的公開聽證會，聽取美國零售商、製造商和其他企業的相關證詞。

路透報導，17日開始的關稅聽證將於25日結束，之後還有七天的最後反駁評論期，這代表川普總統最快可在7月2日後，啟動新一波關稅升級戰。

這波關稅實施前，川普和習近平28、29日將在大阪會晤，磋商貿易事宜；美中當局尚未正式安排這場會議，但美方多次明示將召開川習會，且若中國不同意會面，則將採取進一步行動。 目前中方未透露習近平是否如期出席峰會。

在巴黎航空展上，羅斯表示華府將持續推動有利美方的貿易條款，呼籲北京回到談判桌，「中方造成這場危機，他們必須讓我們知道，我們會回到原本的地方，藉此終結這場危機。」